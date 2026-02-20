Zwischen Science-Fiction und Realität: KI-Vortrag an der VHS Kreis Olpe

Antworten auf diese Fragen gab IT- und Cyberexperte Stephan Skrobisch am Donnerstagabend, 19 Februar, mit seinem Vortrag „Künstliche Intelligenz – Freund, Feind oder nur Hype“ im Forum der Volkshochschule des Kreises Olpe. Dabei ging es weniger um trockene Theorie, als auch um konkrete Fragen aus dem Alltag. Skrobisch, der sich seit über 20 Jahren mit IT- und Cybersicherheit beschäftigt, beleuchtete anschaulich, wie KI-Systeme tatsächlich funktionieren und wo ihre Grenzen liegen.

Unter Künstlicher Intelligenz versteht man vereinfacht gesagt, Computersysteme, die auf Basis großer Datenmengen Muster erkennen und daraus Vorhersagen ableiten oder Inhalte erzeugen. „Im Zeitalter von KI sind Daten Gold“, erklärte Skrobisch. Denn „eine KI ist nur so gut, wie die Daten, mit denen sie trainiert wurde.“ Fehlerhafte oder verzerrte Daten könnten entsprechend zu falschen oder einseitigen Ergebnissen führen.

Alltagsbeispiele für maschinelles Lernen sind unter anderem Streaming- und Sprachassistenzsysteme wie Netflix oder Siri. Solche Anwendungen analysieren Nutzungsverhalten und verbessern ihre Empfehlungen kontinuierlich durch gesammelte Daten. Ein besonders bekanntes Werkzeug ist derzeit ChatGPT des Unternehmens OpenAI. Das System verarbeitet Eingaben mithilfe komplexer Sprachmodelle und erstellt daraus schrittweise formulierte Antworten. Anhand realer Beispiele verdeutlichte Skrobisch jedoch auch mögliche Risiken im Umgang mit generativer KI. „KI ist der gefährliche Ja-Sager“, warnte er. Systeme seien darauf ausgelegt, plausible Antworten zu liefern, selbst dann, wenn Informationen unvollständig oder fehlerhaft seien. Ein kritischer Umgang bleibe daher unerlässlich.

Quelle: Privat

Mit Stephan Skrobisch konnte die VHS einen erfahrenen Fachmann gewinnen. Der studierte Informatiker und zertifizierte Cybersecurity-Experte ist Autor des Buches „Cybersecurity Ratgeber: So schützen Sie sich vor digitalen Bedrohungen“ und Träger des „Hornetsecurity Rising Star 2024“-Awards. Durch regelmäßige Publikationen in Medien wie Golem.de ist er dafür bekannt, digitale Trends kritisch und praxisnah einzuordnen. „Mein Ziel ist es, komplexe Technik verständlich und unterhaltsam zu erklären, damit jeder die Chancen und Grenzen von KI für sich bewerten kann“, so Skrobisch.

Weitere Informationen zu den Vorträgen der VHS Olpe finden Interessierte unter: https://www.vhs-kreis-olpe.de/