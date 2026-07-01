Zwischen Quelle, Wald und Braukunst

Wie der Rohstoff Wasser die Qualität von VELTINS prägt

Wasser ist weit mehr als nur ein Bestandteil des Bieres – es ist Ursprung, Charakter und Qualitätsversprechen zugleich. Für die Brauerei C. & A. VELTINS im Sauerland spielt der Rohstoff seit Generationen eine zentrale Rolle. Denn die Qualität des Brauwassers beginnt nicht erst im Sudhaus, sondern mitten im Naturpark Homert – dort, wo Wälder Wasser speichern, Böden filtern und Quellen entstehen.



Die Natur als Ursprung der Braukunst

Hopfen, Malz, Hefe und Wasser – nach dem deutschen Reinheitsgebot braucht gutes Bier nur wenige Zutaten. Doch gerade deshalb kommt ihrer Qualität eine besondere Bedeutung zu. Für die Brauerei C. & A. VELTINS sind natürliche Ressourcen seit jeher Herzstück der Unternehmensphilosophie. Dabei geht es längst nicht mehr allein um den Brauprozess selbst, sondern um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur als Grundlage zukünftiger Generationen.



Die Sauerländer Familienbrauerei versteht Nachhaltigkeit als ganzheitliche Aufgabe: Ressourcenschonung, moderne Technologie und der Schutz natürlicher Lebensräume greifen ineinander. Investitionen in energieeffiziente Brautechnik, Wärmerückgewinnung und erneuerbare Energien gehören ebenso dazu wie die Pflege der eigenen Wald- und Quellgebiete rund um den Standort Grevenstein. Besonders der Rohstoff Wasser steht dabei im Mittelpunkt – denn ohne ihn gäbe es kein Bier.



Wasser: Das wichtigste Gut der Brauerei

Für die Herstellung des VELTINS Pilsener stammt das Brauwasser aus eigenen Quellen im Naturpark Homert. Das Wasser wird dort gewonnen, in Brauwasserspeichern gesammelt und von dort aus kontinuierlich in die verschiedenen Bereiche der Brauerei geleitet. Die Qualität dieses Wassers entscheidet maßgeblich über Geschmack, Reinheit und Charakter des Bieres.



Doch reines Quellwasser entsteht nicht zufällig. Die umliegenden Wälder übernehmen eine natürliche Schutzfunktion: Sie speichern Niederschläge, regulieren den Wasserhaushalt und filtern das Wasser auf natürliche Weise. Humusreiche Böden wirken dabei wie ein Schwamm – sie speichern Feuchtigkeit, geben sie langsam wieder ab und sorgen gleichzeitig für eine natürliche Reinigung des Wassers.



Deshalb engagiert sich VELTINS seit Jahrzehnten aktiv für eine nachhaltige Forstwirtschaft. Bereits seit 1989 wird die frühere Fichten-Monokultur Schritt für Schritt in strukturreiche Mischwälder umgewandelt. Heute prägen bis zu 20 verschiedene Baumarten die Flächen rund um die Quellen. Diese Vielfalt stärkt den Wald gegenüber Trockenheit, Stürmen und Schädlingsbefall – und verbessert gleichzeitig die Wasserspeicher- und Filterwirkung der Böden. Wald, Boden und Wasser bilden damit ein sensibles Zusammenspiel. Der Schutz der Natur wird so unmittelbar zum Schutz der Produktqualität.



Vom Quellwasser bis ins Sudhaus

Auch innerhalb der Brauerei spielt der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser und Energie eine entscheidende Rolle. Moderne Brautechnologie hilft dabei, Ressourcen effizient einzusetzen und Prozesse kontinuierlich zu optimieren. Ein Meilenstein war die Modernisierung des Sudhauses. Durch den Einsatz moderner Energiespeicher- und Wärmerückgewinnungssysteme konnte der Energieverbrauch deutlich reduziert werden. Statt energieintensivem Frischdampf wird vorhandene Abwärme genutzt, um Prozesse effizienter zu gestalten. So verbindet die Brauerei traditionelle Braukunst mit moderner Technologie.



Verantwortung für die Region

Die enge Verbindung zur Natur ist bei VELTINS untrennbar mit der Verbundenheit zum Sauerland verbunden. Die Wälder rund um Grevenstein sind nicht nur Wasserspeicher und Klimaschützer, sondern prägen auch das Landschaftsbild und die Lebensqualität der Region. Mit nachhaltiger Forstwirtschaft, dem Schutz der Quellgebiete und Investitionen in ressourcenschonende Technologien verfolgt die Brauerei das Ziel, Natur und wirtschaftliches Handeln in Einklang zu bringen. Denn die Zukunft guter Braukunst beginnt dort, wo Wasser, Wald und Verantwortung zusammenspielen.