Zwischen Pulsschlag und Präzision

Radathlon in Massenhausen verbindet Mountainbike und Biathlongefühl

Wenn sich am 20. und 21. Juni rund um Bad Arolsen-Massenhausen Mountainbiker auf staubige Wege begeben, wenige Minuten später aber plötzlich ruhig atmen, konzentriert zielen und mit ruhiger Hand auf kleine Scheiben schießen müssen, dann ist wieder Radathlon-Zeit. Die ungewöhnliche Kombination aus Mountainbiking und Biathlon-Elementen hat sich in dem kleinen Ort an der Grenze zwischen Nordhessen und dem Rothaarsteig längst zu mehr als einer kuriosen Idee entwickelt. Sie ist ein eigenständiges Sporterlebnis geworden – irgendwo zwischen Ausdauer, Nervenkitzel, Gemeinschaft und Volksfest.



Der Radathlon orientiert sich am klassischen Biathlon. Nur dass statt Langlaufskiern Mountainbikes genutzt werden. Gefahren wird auf anspruchsvollen Rundkursen durch die Landschaft rund um Massenhausen, geschossen mit dem Lasergewehr aus zehn Metern Entfernung. Wer daneben trifft, muss – ganz biathlontypisch – in die Strafrunde. Genau dieser Wechsel aus körperlicher Belastung und mentaler Kontrolle macht den besonderen Reiz aus. Nach schnellen Passagen durch Wald und Gelände plötzlich ruhig werden zu müssen, ist für viele die eigentliche Herausforderung.

Radlathon

Nervenkitzel des Biathlons

Entstanden ist die Idee aus einem Freundeskreis ehemaliger Fußballer und leidenschaftlicher Mountainbiker. Bei gemeinsamen Touren durch das Waldecker Land und das angrenzende Sauerland entstand irgendwann die Überlegung, den Nervenkitzel des Biathlons in den Sommer zu übertragen. Daraus entwickelte sich Schritt für Schritt der Radathlon – offenbar in dieser Form erstmals in Massenhausen organisiert und professionell umgesetzt.



Besonders bemerkenswert ist dabei, wie stark die Veranstaltung inzwischen auf Gemeinschaft setzt. Kinder, Jugendliche, Hobbyfahrer, E-Biker und ambitionierte Sportler finden gleichermaßen ihren Platz. Neben Einzelrennen gehören Staffelwettbewerbe und eigene Kinderformate zum Programm. Für die Jüngsten wird sogar mit Wasserpistolen geschossen. Zuschauer erleben das Geschehen dank Videowänden, Moderation und Schießstandkameras hautnah mit.



Gerade die Lage zwischen Waldecker Land, Upland und Rothaarsteig verleiht dem Event zusätzlich einen besonderen Charakter. Hier treffen Sauerländer Mountainbike-Leidenschaft, hessische Vereinskultur und die Faszination des Biathlons aufeinander. Das Geheimnis des Radathlons: Er wirkt nicht wie ein künstlich erfundenes Trendsport-Format, sondern wie etwas, das aus echter Begeisterung entstanden ist.“



Weitere Informationen und Anmeldung unter radathlon.de.



