Zwischen Natur und Geschichte: Öffentliche Stadtführungen in Arnsberg

Lust auf eine Stadtführung?

Termin: Samstag, 20. Juni 2026 / 10.30 Uhr

Themenführung: „Kräuterführung im Eichholz“

Märchen, Mythen und Magie – Eine Wildpflanzenführung durch das Eichholz

Was hat die Buche mit Buchstaben zu tun? Warum hängte man Ilex an die Stalltüren? Wofür steht der Efeu im Volksglauben?

Auf dieser Tour erfahren die Teilnehmer die Antworten auf diese Fragen und noch vieles mehr. Zwischen Flüsterhäuschen und Kinderteich wächst manch Baum und Kraut, welches neben den wissenschaftlich erwiesenen Inhaltsstoffen und Anwendung auch von einigen Geschichten und Brauchtümern umrankt wird. Es gibt einige Infos, viele kleine Geschichten somit ist Kurzweil bei dieser Führung garantiert.

Zum Abschluss bereiten wir eine kulinarische Kleinigkeit zu, um auch hier Geschmack an der Sache zu finden.

Treffpunkt für diese Tour ist das Hirschberger Tor. Führung: Kräuterführung im Eichholz Datum: Samstag, 20.06.2026 Uhrzeit: 10.30 Uhr Treffpunkt: Klosterstraße/ Hirschberger Tor Preis: 10,00 € Anmeldung: Unbedingt erforderlich

Termin: Freitag, 19. Juni 2026 / 18.00 Uhr

Themenführung: „Napoléon und die Westfalen“