Magazin für die Sauerländer Lebensart

Zwischen Natur und Geschichte: Öffentliche Stadtführungen in Arnsberg

Nächste Woche stehen gleich zwei spannende Stadtführungen in Arnsberg an: eine Kräuterwanderung im Eichholz und die Themenführung „Napoleon und Westfalen“.

10. Juni 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Verkehrsverein Arnsberg e.V.

Lust auf eine Stadtführung?

Termin: Samstag, 20. Juni 2026 / 10.30 Uhr 

Themenführung: „Kräuterführung im Eichholz“ 

Märchen, Mythen und Magie – Eine Wildpflanzenführung durch das Eichholz 

Was hat die Buche mit Buchstaben zu tun? Warum hängte man Ilex an die Stalltüren? Wofür steht der Efeu im Volksglauben? 

Auf dieser Tour erfahren die Teilnehmer die Antworten auf diese Fragen und noch vieles mehr. Zwischen Flüsterhäuschen und Kinderteich wächst manch Baum und Kraut, welches neben den wissenschaftlich erwiesenen Inhaltsstoffen und Anwendung auch von einigen Geschichten und Brauchtümern umrankt wird. Es gibt einige Infos, viele kleine Geschichten somit ist Kurzweil bei dieser Führung garantiert. 

Zum Abschluss bereiten wir eine kulinarische Kleinigkeit zu, um auch hier Geschmack an der Sache zu finden. 

Treffpunkt für diese Tour ist das Hirschberger Tor. Führung: Kräuterführung im Eichholz 
Datum: Samstag, 20.06.2026 
Uhrzeit: 10.30 Uhr 
Treffpunkt: Klosterstraße/ Hirschberger Tor 
Preis: 10,00 € 
Anmeldung: Unbedingt erforderlich 

 Termin: Freitag, 19. Juni 2026 / 18.00 Uhr 

Themenführung: „Napoléon und die Westfalen“ 

Das 19. Jahrhundert beginnt mit einem Paukenschlag! Napoléon überquert den Rhein und verordnet den Deutschen die Trennung von Kirche und Staat – das kurkölnische Herzogtum ist Geschichte. Westfalen verliert also mit einem Federstrich seinen Landesherren, der mehr als vierhundert Jahre der Erzbischof von Köln gewesen war und das Leben der Menschen geprägt hatte! Am Freitag, den 19. Juni, geht es mit der Tour „Napoléon und die Westfalen“ durch die Altstadtgassen Arnsbergs und die interessierten Gäste erfahren, dass nicht nur die freie Wahl der Religion möglich wird, sondern der neue Landesherr den Sauerländern noch eine ganze Reihe weiterer Reformen verordnet, die „alte Zöpfe abschneiden“ und „Privilegien nehmen“. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Neumarkt / Ecke Steinweg. Führung: Napoléon und die Westfalen 
Datum: Freitag, 19.06.2026 
Uhrzeit: 18.00 Uhr 
Treffpunkt: Neumarkt / Ecke Steinweg 
Preis: 6,00 € 
Anmeldung: wünschenswert 
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