Magazin für die Sauerländer Lebensart

Zwischen Macht und Liebe: Lesung mit Anja Grevener in der Stadtbibliothek Neheim

Die Stadtbibliothek Neheim lädt Literaturbegeisterte am Donnerstag, den 07. Mai zu einer Lesung aus dem historischem Roman „Zwischen Macht und Liebe – der Weg der Äbtissin von Essen“ mit Anja Grevener ein.

8. April 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Stadt Arnsberg

Die Stadtbibliothek Neheim lädt Literaturbegeisterte zu einem besonderen Abend ein: Am Donnerstag, 7. Mai, taucht die Autorin Anja Grevener gemeinsam mit ihrem Publikum in das Westfalen des 13. Jahrhunderts ein.

In ihrem historischen Roman „Zwischen Macht und Liebe – Der Weg der Äbtissin von Essen“ beleuchtet Grevener das faszinierende Schicksal der jungen Grafentochter Berta von Arnsberg, der ihr Leben im Westfalen um das Jahr 1240 thematisiert.

Die Lesung beginnt um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten sind ab sofort im Vorverkauf an allen Standorten der Stadtbibliothek Arnsberg zum Preis von 8 Euro erhältlich. Kurzentschlossene können Tickets für 10 Euro an der Abendkasse erwerben.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Weitere Beiträge ansehen

Weitere Artikel:

Foto: Sonja Nürnberger
Kunst und Kultur
Die Quasselquilter von Bad Fredeburg
13. Januar 2019 | 3 Minuten Lesezeit
Kunst und Kultur
Bereit für Morgen: Fünf Open-Air-Konzerte der Volksbanken und der Fantastischen Vier feiern eine Zukunft voller Zuversicht
21. Juli 2021 | 3 Minuten Lesezeit
Kunst und Kultur
Himmel und Erde – Spiritueller Sommer 2023
13. Februar 2023 | < 1 Minute Lesezeit