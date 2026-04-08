Zwischen Macht und Liebe: Lesung mit Anja Grevener in der Stadtbibliothek Neheim

Die Stadtbibliothek Neheim lädt Literaturbegeisterte zu einem besonderen Abend ein: Am Donnerstag, 7. Mai, taucht die Autorin Anja Grevener gemeinsam mit ihrem Publikum in das Westfalen des 13. Jahrhunderts ein.



In ihrem historischen Roman „Zwischen Macht und Liebe – Der Weg der Äbtissin von Essen“ beleuchtet Grevener das faszinierende Schicksal der jungen Grafentochter Berta von Arnsberg, der ihr Leben im Westfalen um das Jahr 1240 thematisiert.



Die Lesung beginnt um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten sind ab sofort im Vorverkauf an allen Standorten der Stadtbibliothek Arnsberg zum Preis von 8 Euro erhältlich. Kurzentschlossene können Tickets für 10 Euro an der Abendkasse erwerben.