Zwischen Himmel und Erde – Spiritueller Sommer 2022

Das Sauerland und seine Gäste können sich auf eine neue Ausgabe des Spirituellen Sommers freuen! Vom 2. Juni bis 4. September 2022 laden Akteurinnen und Akteure in der ganzen Region zu über 250 Veranstaltungen zum Thema „Himmel und Erde“ ein. In beeindruckender Natur und jahrhundertealter Kulturlandschaft, aber auch in der Begegnung mit den Menschen, schafft das einzigartige Festival die Möglichkeit, ein wenig Tempo aus dem Alltag herauszunehmen, stiller zu werden und Himmel und Erde aus einer neuen Perspektive kennenzulernen.

Eröffnung am 2. Juni mit Piazzolla-Musik und Richtfest

Mit Werken von Bach bis Piazzolla führte der renommierte Konzertakkordeonist Dr. Maik Hester die beiden Dimensionen musikalisch zusammen.

Die Eröffnung des Spirituellen Sommers 2022 erfolgte an einem frischen Sommerabend in gewohnter Weise um 18:00 Uhr auf dem Dorfplatz in Wormbach. Mit Werken von Bach bis Piazzolla führte der renommierte Konzertakkordeonist Dr. Maik Hester die beiden Dimensionen musikalisch zusammen. Pater Abraham, der als Schmied, Künstler und Mönch in der Abtei Königsmünster in Meschede tagtäglich mit Himmel und Erde in Berührung kommt, führte in das Thema ein. Die Eröffnung des Spirituellen Sommers war gleichzeitig das „Richtfest“ für den ersten Bauabschnitt einer neuen Himmelsleiter auf dem Wormbacher Dorfplatz, die dort anlässlich der Feierlichkeiten zur 950-Jahr-Feier des Ortes entsteht. (hh)

Die Eröffnung des Spirituellen Sommers 2022 erfolgte an einem frischen Sommerabend in gewohnter Weise um 18:00 Uhr auf dem Dorfplatz in Wormbach.

Das Programm des Spirituellen Sommers kann im digitalen Veranstaltungskalender auf der Website www.wege-zum-leben.com und gedruckt im Magazin „Himmel und Erde“ eingesehen werden. Über die Website kann das gedruckte Exemplar auch bestellt werden.