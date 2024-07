Zwischen Himmel und Erde im Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen

Die Kuratorin der Ausstellung, Michelle Reutter, neben dem Hauptbild der Ausstellung

Am Freitag, 12. Juli wurde feierlich die Ausstellung „Zwischen Himmel und Erde“ mit Gemälden, Gouachen und Zeichnungen des in Hagen geborenen Künstlers Emil Schumacher (1912 – 1999) eröffnet. Als einer der bedeutendsten deutschen Vertreter der „Kunst nach 1945“ sucht Schumacher in der Abstraktion nach neuen Ausdrucksformen der Kunst. Die Natur war für den Maler nicht nur Ort der Erholung, sondern auch Quelle der Inspiration. Die ausgestellten Werke zeigen seine tiefe Verbundenheit mit der Natur.

Emil Schumachers Arbeiten entstanden in einem Dialog des Malers mit seinem Bild. Der noch unbemalten Leinwand wurde ‚etwas entgegengesetzt’, eine Linie, ein Fleck, bisweilen eine Zerstörung des Malgrundes. Auf jedes neue Element musste eine ‚Antwort’ gefunden werden, bis ein Zustand eintrat, an dem der Künstler entschied aufzuhören. Diese evolutionäre Methode hat starke Parallelen zum Action Painting: In beiden Fällen entstehen die Bilder aus der Bewegung des Malers heraus und aus der malerischen Entwicklung von Elementen, die sich gegenseitig während des Malprozesses befruchten. Dieses Gestaltungsprinzip verleiht Emil Schumachers Werken Dynamik und Dramatik, Elemente die zugleich durch über das gesamte Bild gezogene Linien oder Bögen eingegrenzt und beruhigt werden.

Quelle: Hermann-J. Hoffe Emil Schumacher (1912 – 1999)

Die Kuratorin der Ausstellung, Michelle Reutter bedankte sich beim Museumsverein und der Stadt Schmallenberg für die Möglichkeit, diese Ausstellung im Rahmen des Spirituellen Sommers 2024 ausrichten zu dürfen: „Motive wie Vögel und Bäume sind wiederkehrende Elemente insbesondere im Spätwerk des Künstlers. Schumacher verwandelte seine Beobachtungen in eine Bildsprache, deren gestisch-expressive Freiheit das Bild stets auch für die Betrachtenden öffnet.“ Das symbolische Motiv der Ausstellung „Zwischen Himmel und Erde“ ist ein blaues Bild mit einem Vogel in der Mitte. Für Michelle Reutter ist es auch das bedeutendste Bild in der Ausstellung: „weil es eindrucksvoll die Arbeitsweise des Künstlers Emil Schumacher zum Ausdruck bringt.“

Die Ausstellung „Zwischen Himmel und Erde“ ist noch bis zum 15. November 2024 im Schieferberbau- und Heimatmuseum Holthausen zu den Öffnungszeiten (Mittwoch, Freitag, Samstag von 14:00 und 17:00 Uhr und Sonntag von 10:00 bis 13:00 Uhr und nach Absprache) zu sehen.

Die Werke des Künstlers Emil Schumacher sind ständig im Emil Schumacher-Museum Hagen zu sehen.