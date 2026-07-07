Der Immobilienmarkt im Sauerland entwickelt sich weiter. Neben der anhaltenden Nachfrage nach Wohnimmobilien gewinnen Ferienwohnungen, Kapitalanlagen und attraktive Wohnlagen in den touristischen Regionen zunehmend an Bedeutung. Mit Daniel Münster übernimmt nun ein erfahrener Immobilienberater als neuer City-Partner des modernen Immobilienunternehmens Evernest die Verantwortung für die Region Winterberg, Schmallenberg und das umliegende Sauerland.

Winterberg zählt längst nicht mehr ausschließlich zu den beliebtesten Wintersportorten Deutschlands. Die Region hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Ganzjahresdestination entwickelt und profitiert von ihrer hohen Lebensqualität, der guten touristischen Infrastruktur und der landschaftlich reizvollen Lage. Entsprechend wächst auch das Interesse am regionalen Immobilienmarkt.

Vermarktungsinstrumente und lokale Marktkenntnis

Daniel Münster möchte Eigentümer und Kaufinteressenten künftig mit einer persönlichen Beratung vor Ort begleiten und dabei die digitalen Möglichkeiten nutzen, die Evernest seinen Partnern zur Verfügung stellt. Das 2019 gegründete und rasant gewachsene Unternehmen verbindet moderne Vermarktungsinstrumente mit lokaler Marktkenntnis und ist inzwischen an mehr als 50 Standorten in Deutschland vertreten.

„Eine erfolgreiche Immobilienvermittlung basiert auf Vertrauen. Deshalb setzen wir auf persönliche Beratung vor Ort, verbinden diese mit digitalen Lösungen und bieten unseren Kunden damit ein transparentes, einfaches und persönliches Kauf- und Verkaufserlebnis.“ beschreibt Daniel Münster seinen Ansatz.

KI und Suchprofile

Ein weiterer Mehrwert der Marke liegt in ihrer bundesweiten und internationalen Datenplattform. Mithilfe eines KI-gestützten Matching-Systems werden Suchprofile, Budgetrahmen und individuelle Lagepräferenzen mit passenden Immobilien abgeglichen. So lassen sich potenzielle Käufer gezielt identifizieren und direkt ansprechen – weit über den regionalen Markt hinaus. Das beschleunigt die Vermarktung und erhöht die Chancen auf einen erfolgreichen Verkauf.

Für die Region eröffnet sich damit ein weiteres Angebot für Eigentümer, die ihre Immobilie verkaufen möchten, ebenso wie für Familien, Kapitalanleger oder Ferienimmobilien-Interessenten, die im Sauerland ein neues Zuhause oder eine Investition suchen.

Gerade in einer Region wie dem Sauerland, in der Lebensqualität, Tourismus und Wohnen eng miteinander verbunden sind, gewinnt eine professionelle Immobilienberatung zunehmend an Bedeutung.