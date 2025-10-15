Zwischen Gartenzwergen und Gullydeckeln lauert das Verbrechen

„Gras drüber“: Kathrin Heinrichs liest aus ihrem aktuellen Kurzkrimiband

Kathrin Heinrichs zeigt in ihren Kurzkrimis, dass selbst im beschaulichen Sauerland niemand sicher ist – nicht einmal vor dem eigenen Humor. Mit scharfer Beobachtungsgabe, feinem Sprachwitz und einem Gespür für menschliche Schwächen nimmt die preisgekrönte Autorin ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Achterbahnfahrt zwischen Lachen und Gänsehaut. Am Samstag, 25. Oktober und 13. Dezember ist sie im Holz- und Touristikzentrum Schmallenberg zu Gast.

In ihrem aktuellen Band „Gras drüber“ versammelt sie Geschichten, in denen das Alltägliche plötzlich kriminell wird – und bei aller Spannung immer Raum bleibt für Augenzwinkern und Nachdenklichkeit.

Krimi trifft Kabarett

Originelle Figuren, scharfsinnige Milieustudien und eine gehörige Portion schwarzer Humor – das sind die Markenzeichen von Kathrin Heinrichs. Die Autorin begeistert mit Lesungen, die weit mehr sind als reine Buchvorstellungen. Wenn sie liest, wird gelacht, geschmunzelt, gestaunt – und manchmal wird es so still, dass man eine Stecknadel fallen hören könnte.

Mit „Gras drüber“ präsentiert Heinrichs ihren neuesten Kurzkrimi-Band: eine Sammlung von Geschichten, die zwischen urkomisch und tiefgründig changieren. Da geraten zwei Hausmeister im Hotel in eine Kette aus Missverständnissen, vier Frauen in ihrer Doppelkopfrunde planen weit mehr als nur den nächsten Stich, und alte Schulfreunde entdecken, dass Rachegedanken langlebiger sein können als Jugenderinnerungen.

Zur Person: Kathrin Heinrichs

Kathrin Heinrichs, geboren 1962 in Menden (Sauerland), ist Autorin, Kabarettistin und Lehrerin. Seit über 25 Jahren begeistert sie mit ihren humorvollen und zugleich tiefgründigen Krimis, Kurzgeschichten und Bühnenprogrammen. Bekannt wurde sie mit ihren „Sauerkrautkrimis“ um den Lehrer Vincent Jakobs. Für ihre Kurzgeschichte „Freier Fall“ erhielt sie 2022 den Glauser-Preis für den besten deutschsprachigen Kurzkrimi. In ihrem aktuellen Band „Gras drüber“ verbindet sie scharfe Beobachtung, Sprachwitz und menschliche Wärme – typisch Heinrichs: sauerländisch, scharfzüngig, unverwechselbar.

Lesung in Schmallenberg

25. Oktober 2025

18:30 Uhr bis etwa 20.30 Uhr

Holz- und Touristikzentrum Schmallenberg

13. Dezember 2025: Weihnachtsspecial „Alle Jahre wieder“

18:30 Uhr bis etwa 20.30 Uhr

Holz- und Touristikzentrum Schmallenberg

Eintritt: