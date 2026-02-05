Zweimal Gold und zweimal Silber für Sauerländer Leichtathleten

Beim zweiten und dritten Wettkampftag der FLVW-Hallenmeisterschaften in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle präsentierten sich die Athletinnen und Athleten des LAC Veltins Hochsauerland in starker Form. Fünf Athletinnen und zwei Athleten gingen an den Start – und kehrten mit zwei Meistertiteln sowie zwei Silbermedaillen zurück.

Am Samstag standen unter anderem Hürdensprint, Weitsprung und Kugelstoßen auf dem Programm. Im stark besetzten Weitsprung der W14 gingen Hannah Lahrmann und Charlotte Heße (beide TuS Rumbeck) an den Start. Zwischen Rang fünf und zwölf lagen im Vorfeld nur vier Zentimeter – entsprechend eng verlief auch der Wettkampf. Beide zeigten sechs gültige und konstante Versuche. Im jeweils letzten Durchgang gelangen ihnen die besten Sprünge: Hannah erreichte mit 4,77 m Platz sechs, Charlotte folgte mit 4,75 m knapp dahinter auf Rang sieben.

Julius Lucas springt 5,88 m weit

Lina Kampmann (TV Neheim) überzeugte im Weitsprung der W15. Nach einem starken Einstieg mit 4,84 m sprang sie im dritten Versuch persönliche Bestweite von 5,01 m. Zuvor hatte sie bereits über 60 m Hürden überzeugt: Vorlaufsieg in Bestzeit von 9,32 s, im A-Finale steigerte sie sich auf 9,27 s und belegte Platz fünf. Im Kugelstoßen bedeuteten 9,42 m ebenfalls persönliche Bestleistung und Rang sechs.

Quelle: LAC VELTINS HSK

Julius Lucas (TV Neheim) absolvierte ein umfangreiches Programm. Im Weitsprung der M15 steigerte er sich im letzten Versuch auf 5,88 m und ging kurzzeitig in Führung. Erst ein Sprung seines Konkurrenten aus Minden verhinderte den Titelgewinn – Silber war dennoch ein starker Erfolg. Über 60 m Hürden lief Julius im Vorlauf mit 8,69 s persönliche Bestzeit. Im Finale riskierte er alles, touchierte jedoch eine Hürde und sicherte sich in 8,89 s erneut Silber. Im Kugelstoßen stellte er mit 10,30 m seine Bestweite ein. Am Sonntag folgte dann das Highlight: Im Stabhochsprung übersprang Julius im ersten Versuch 3,30 m, verbesserte seine Bestleistung und verteidigte souverän seinen Titel.

Philipp Dhlos (TuS Oeventrop), seit Jahresbeginn in der Männerklasse startberechtigt, absolvierte die 200 m in 24,31 s und bewegte sich damit im Bereich seiner Bestzeit.

Vorne in der deutschen Hallen-Besteliste

Für das sportliche Ausrufezeichen des Wochenendes sorgte Lya Bourgund (TV Schmallenberg). Über 3000 m lief sie ein beherztes Rennen und gewann in 9:45,04 min mit deutlichem Vorsprung Gold. Gleichzeitig verbesserte sie ihre persönliche Bestzeit um zwölf Sekunden und rangiert nun auf Platz zwei der aktuellen deutschen Hallen-Bestenliste der WJU20.

Spannung pur bot die 4×200-m-Staffel der WJU16 mit Lina Kampmann, Matilda Bretschneider, Hannah Lahrmann und Charlotte Heße. Nach einem starken Beginn stürzte Matilda kurz vor der Übergabe. Mit viel Übersicht und Kampfgeist brachte das Team den Stab dennoch regelkonform ins Ziel. Nach zwischenzeitlicher Disqualifikation wurde das Ergebnis nach Videoprüfung anerkannt: 1:57,25 min bedeuteten Platz acht und die verdiente Teilnahme an der Siegerehrung.

Der LAC Veltins Hochsauerland blickt damit auf ein erfolgreiches Meisterschaftswochenende mit starken Leistungen, persönlichen Bestmarken und großem Teamgeist zurück.

Herzlichen Glückwunsch an alle Athletinnen und Athleten!

Ergebnisse:

https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Resultoverview/18197