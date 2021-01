Zweigleisig erfolgreich

Seit fast 25 Jahren betreut das Enser Versicherungskontor als Versicherungsmakler sowohl Industrie-, Gewerbe- und Privatkunden als auch Betreiber und Dienstleister aus dem Bereich Erneuerbare Energietechnologien.

Innovativ und nachhaltig. Das sind zwei Merkmale, die das Enser Versicherungskontor (EVK) gut charakterisieren. Attribute, die man sicherlich nicht primär bei einem Versicherungsmakler verorten würde. Aber beim EVK läuft eben vieles anders.

Das Team der Abteilung Erneuerbare Energien

Da wäre zum einen die zweigleisige Ausrichtung. Als zweitgrößter Versicherungsmakler in Südwestfalen betreut das EVK eine stetig steigende Anzahl an mittelständischen Industrie-, Handels- und Gewerbeunternehmen. Aber schon seit der Gründung hat Geschäftsführer Christian Schlösser ein zweites Standbein aufgebaut und hier viel Pionierarbeit geleistet: die Absicherung von Risiken im Bereich Erneuerbare Energietechnologien. Darunter fallen neben Windenergie und Photovoltaik auch Wasserkraft, Speichertechnologien oder Biomasse. Weit mehr als 10.000 Anlagen sind europaweit beim EVK versichert. „Seit Beginn verzeichnen wir in beiden Unternehmensbereichen ein nachhaltiges Wachstum“, konstatiert Christian Schlösser. „Das Besondere daran ist, dass wir dabei ganz ohne «Kaltakquise» und klassische Außendienstler auskommen. Der Großteil unserer Zuwächse resultiert aus Empfehlungsgeschäft.“ Dies bestätigt die jüngste Kundenzufriedenheitsanalyse: 99 Prozent der Kunden würden EVK weiterempfehlen.

v.l.n.r. Prokurist Jens Prange, Geschäftsführer und Leiter Sach-abteilung Günter Engnath, Abteilungsleiter Erneuerbare Energien Marcel Riedel, Gründer und Geschäftsführer Christian Schlösser

Ein Erfolgsbaustein ist sicherlich die Rundumbetreuung der Kunden. „Egal ob Spezialkonzepte für Erneuerbare Energien oder klassische Versicherungen, für uns stehen der Kunde und seine Interessen im Mittelpunkt und zwar über die gesamte Vertragsdauer und insbesondere im Schadenfall“, beschreibt Christian Schlösser. Anders als Versicherungsagenturen arbeitet das Enser Maklerhaus mit allen namhaften Versicherungsgesellschaften sowie Spezialversicherern zusammen. „Dadurch können wir unseren Kunden Versicherungslösungen anbieten, die optimal zu ihrer individuellen Situation passen“, so Schlösser. „In speziellen Versicherungssparten verfügen wir sogar über eigene Deckungskonzepte mit zahlreichen Leistungsverbesserungen gegenüber marktüblichen Produkten.“

Risikoaufnahme bei einem Gewerbekunden

Die nachhaltig positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich in der Mitarbeiterzahl und dem Wirkungsraum wider. Heute beschäftigt EVK 30 Mitarbeiter, darunter zwei Auszubildende, und ist in 17 Ländern aktiv. Dabei meistert das Unternehmen den Spagat zwischen internationaler Ausrichtung und regionaler Verwurzelung. Die Verbundenheit mit der Region Ense/Haarstrang zeigt sich schon am Firmensitz in Oberense, einem alten Fachwerkhaus, das Christian Schlösser schrittweise restaurieren und autark ausbauen ließ. Eine PV-Anlage auf dem Dach des Gebäudes speist eine E-Tankstelle; die Wärme bezieht das Gebäude durch eine benachbarte Holzhackschnitzel-Anlage. „Klimaschutz und nachhaltiges Handeln liegen uns besonders am Herzen“, konstatiert Christian Schlösser, der selbst Betreiber mehrerer Windenergie- und PV-Anlagen ist. Sein neustes Projekt: am Büro wird derzeit eine Hochleistungsladesäule mit drei Anschlüssen für Elektroautos in Betrieb genommen – die erste dieser Art in Ense. „Für uns sind Erneuerbare Energien eben weit mehr als ein Versicherungsthema“, so Schlösser. Versicherungsmakler sein und gleichzeitig innovativ und nachhaltig zu agieren, das muss kein Widerspruch sein.

Enser Versicherungskontor GmbH

An der Tigge 4

59469 Ense

+49 (0)2938 97800

info@evk-oberense.de

www.evk-oberense.de