„Zweierpasch“: Deutsch-französischer HipHop in der Stadthalle Meschede

Auf der Bühne steht am Mittwoch, 18. März, um 18 Uhr die Band „Zweierpasch“ – und vielleicht sogar einige Mescheder Schülerinnen und Schüler. Mit World HipHop, starken Messages für Frieden und Toleranz und deutsch-französischen Lyrics prägt die preisgekrönte Crew um die Zwillingsbrüder Felix und Till Neumann die Szene auf ihre ganz eigene Weise. Das haben die lyrischen Grenzgänger bei Tourneen in Afrika, Asien und Europa bewiesen. Zweierpasch waren „Freiburgs Band des Jahres“. Sie standen mit Udo Lindenberg und Nico Santos auf einer Bühne, gewannen zahlreiche Preise und sind seit 2018 Träger des Adenauer-De-Gaulle-Preises, der wichtigsten Auszeichnung für deutsch-französisches Engagement. Im Dezember 2025 wurden sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Begleitet werden die Zwillinge von Musikern, die Zweierpasch-Shows zum virtuosen Spektakel machen: Deutsch-französischer Rap trifft auf souligen Gesang, HipHop-Beats auf funkige Bläser, rockige Riffs auf flüsternde Melodien.

HipHop macht Schule: Die Musiker, Songwriter und Pädagogen Felix und Till Neumann tragen ihre Musik von der Bühne in Klassenzimmer. Junge Menschen trainieren bei Workshops ihre Sprachkenntnisse und beschäftigen sich mit gesellschaftlichen Themen. Mit Beats und Reimen bleiben Vokabeln im Kopf, prägen sich Formulierungen ein, das Sprachgefühl wird geschult. Rap schafft einen motivierenden Zugang zu vermeintlich schwierigen Themen. So werden vormittags zwei Workshops für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Schüleraustauschs aus Meschede und Le-Puy angeboten und vielleicht ja bereits abends erste Ergebnisse abends auf der Bühne präsentiert.

Das Projekt wird gefördert durch das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW).

Die Teilnahme am Konzert von „Zweierpasch“ am 18. März um 18.00 Uhr ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt Antje Trudewind unter Tel. 0291/205-142, E-Mail: antje.trudewind@meschede.de entgegen.

Vor und nach dem Konzert möchte das Partnerschaftskomitee mit allen Interessierten auf das besondere Jubiläum anstoßen. So besteht ab 17 Uhr und auch nach dem Konzert Gelegenheit, mit Mitgliedern der deutschen und französischen Komitees ins Gespräch zu kommen und 60 Jahre Städtepartnerschaft gebührend zu feiern.