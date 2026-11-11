Zwei Wettbewerbe, ein Abend für herausragendes Engagement



Gemeinde Kirchhundem verleiht den Heimat-Preis 2026 und prämiert „Unser Dorf hat Zukunft“-Teilnehmer

Die feierliche Verleihung des Heimat-Preis hat sich mittlerweile fest im Veranstaltungskalender der Gemeinde etabliert und die Bewerberinnen und Bewerber konnten sich erneut auf einen stimmungsvollen Abend freuen, bei dem das Ehrenamt und ihr außergewöhnliches Engagement im Fokus stehen. Zum ersten Mal waren zudem die Teilnehmer des diesjährigen Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ dabei.

Bürgermeister Björn Jarosz begrüßte am Montagabend alle Gäste in der vollbesetzten Kulturkirche in Silberg: „Heute würdigen wir die Menschen, die sich für ihre Heimat einsetzen, die Ideen entwickeln, Verantwortung übernehmen und unsere Gemeinde mit ihrem Engagement lebenswert gestalten. Die beiden Wettbewerbe haben dabei durchaus etwas gemeinsam: Sie machen sichtbar, was Menschen bewegen können, wenn sie sich für ihre Gemeinschaft einsetzen!“

Durch den Abend führte die Ehrenamtsbeauftragte der Gemeinde, Kerstin Stahl, und betonte: „Im Mittelpunkt stehen Sie – Ihr Engagement, Ihr Zusammenhalt und Ihre Ideen für die Zukunft! Im Kern geht es um die zentrale Frage: Wie zukunftsfähig sind unsere Dörfer – und was machen die Menschen vor Ort daraus?“

Die Bewertung und Platzierung der 14 teilnehmenden Orte bei „Unser Dorf hat Zukunft“ war bereits bekannt, dennoch ließen es sich die Aktiven aus den Dörfern nicht nehmen, ihre Urkunde erstmalig persönlich vom Bürgermeister und Janine Plugge (Gemeinde Kirchhundem – Tourismus) entgegenzunehmen, begleitet von viel Applaus und Glückwünschen. Albaum belegte dabei den ersten Platz und wird mit vier weiteren Ortschaften nun auf Kreisebene weiter am Wettbewerb in 2027 teilnehmen.

Obwohl die zehnköpfige Jury des Heimat-Preis bereits im Oktober zusammenkam, um über die zwölf Bewerbungen zu beraten und so die begehrten Plätze eins bis drei zu ermitteln, waren diese Preisträger noch unter Verschluss, werden sie doch traditionell erst am Abend nach den Kurzvorstellungen der teilnehmenden Projekte bekannt gegeben.

Den gespannten Gästen im Saal enthüllte der Bürgermeister dann endlich die Gewinner:

Über Platz eins und ein Preisgeld von EUR 2.500 freut sich der Heimat- & Förderverein Benolpe e.v., der mit ihrem selbst programmierten digitalen Dorfarchiv überzeugte.

Platz zwei belegt der Schützenverein St. Sebastian 1908 e.V. aus Albaum, der in Eigenleistung seine Schützenhalle zu einer modernen Dorfgemeinschaftshalle umbaute und nun EUR 1.500 für die Vereinskasse erhält.

Den dritten Platz konnte sich die Wandergruppe der Dorf AG Welschen Ennest sichern: Unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ haben sie vielfätige Veranstaltung für ihre großen und kleinen Mitbürger organisiert und erhalten hierfür EUR 1.000 Preisgeld.

Auch die weiteren Bewerberinnen und Bewerber freuten sich sichtlich über ihre Urkunden, zudem sie gemeinsam bei anregenden Gesprächen mit Gleichgesinnten und bei köstlicher Verpflegung durch das Team des Kulturgut Schrabbenhof einen entspannten Abend verbringen konnten, musikalisch begleitet von Joe Baker am Klavier.

Heimat-Preis 2026 – Übersicht der Platzierungen 1-3:

1. Preis

Preisträger: Heimat- und Förderverein Benolpe e.V.:

Projekt: Digitales Archiv Benolpe

Preisgeld: 2.500.- Euro

2. Preis

Preisträger: Schützenverein St. Sebastian 1908 e.V.:

Projekt: Umbau zu Dorfgemeinschaftshalle

Preisgeld: 1.500.- Euro

3. Preis

Preisträger: Dorf AG Welschen Ennest:

Projekt: Wandergruppe mit „Gemeinsam statt einsam“

Preisgeld: 1.000.- Euro

Das Preisgeld (Platzierungen 1-3) wird in vollem Umfang durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW aus dem Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen – Wir fördern, was Menschen verbindet“ zur Verfügung gestellt.

Alle diesjährigen Wettbewerbsbeiträge (gelistet, nicht in wertender Abfolge!)