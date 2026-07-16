Zwei Tage Partystimmung am Hennedamm

Das Sparkassen HenneseeFest lädt an beiden Tagen jeweils ab 18 Uhr zu einem abwechslungsreichen Musikprogramm, kulinarischen Angeboten und entspannter Sommeratmosphäre ein. Der Eintritt ist frei.

Nach dem erfolgreichen Neustart 2024 und 2025 setzt das Stadtmarketing Meschede gemeinsam mit seinen Partnern das OpenAir fort. „Das HenneseeFest hat sich als sommerlicher Treffpunkt für Besucherinnen und Besucher aus der Region etabliert. Die besondere Atmosphäre am See und das vielfältige Musikprogramm machen den Reiz der Veranstaltung aus. Wir freuen uns darauf, auch in diesem Jahr wieder gemeinsam zwei ausgelassene Abende zu erleben“, sagt Christina Wolff vom Stadtmarketing und der Wirtschaftsförderung Meschede.

Zwei Bühnen, Lounge und Streetfood

Das Gelände erstreckt sich erneut über den gesamten Hennedamm. Während auf der Hauptbühne Live-Acts und DJs für Partystimmung sorgen, bietet die Bühne am Chillin‘ elektronische Musik und entspannte Club-Atmosphäre. Dazwischen lädt die Lounge-Area mit Blick auf den Hennesee zum Verweilen ein. Ergänzt wird das Angebot durch Foodtrucks und Getränkestände entlang des Damms. Die Besucherinnen und Besucher werden durch die DLRG Ortsgruppe Meschede mit frisch gezapftem Veltins und kühlen Longdrinks versorgt.

Freitag: Mallorca-Hits und Vinyl-Sounds

Der Auftakt steht ganz im Zeichen ausgelassener Partystimmung. Auf der Hauptbühne eröffnet DJ Müller den Abend und sorgt mit Mallorca-Hits und Partyklassikern für beste Stimmung. Anschließend bringt Milla Pink, Ballermann-Award-Gewinnerin als „Senkrechtstarterin des Jahres 2024“, ihre bekannten Partysongs auf die Bühne. Den Abschluss übernimmt Rick Arena, der seit vielen Jahren zu den etablierten Künstlern der Mallorca- und Partyszene zählt und mit seinen Hits regelmäßig auf Deutschlands großen Partybühnen sowie auf Mallorca zu erleben ist. Parallel dazu erwartet die Besucherinnen und Besucher auf der Bühne am Chillin‘ ein besonderes Musikerlebnis: Beim Vinyl-DJ-Battle legen MonoTony, TomZeck, Skotty und Horsedick ausschließlich mit Schallplatten auf. Das abwechslungsreiche Set reicht von Post-Punk und Wave bis hin zu Dance-Classics und Partybreaks.

Samstag: Elektronische Musik auf zwei Bühnen

Am Samstag rückt elektronische Musik in den Mittelpunkt. Auf der Hauptbühne eröffnen Dave Curtis und Frede den Abend. Danach übernimmt Felicia Bianco mit ihrem Mix aus Tech House und Melodic Techno, bevor ISEK mit seiner energiegeladenen Festivalshow und modernen Bigroom-Techno-Sounds das Publikum begeistert. Den Abschluss gestaltet TwyG, der mit einer Mischung aus Bigroom-Techno, House, Hardstyle und bekannten Partyhits für einen stimmungsvollen Ausklang sorgt.

Auch auf der Bühne am Chillin‘ erwartet die Gäste ein vielseitiges Line-up: Drees Denaro verbindet House-Klänge mit Disco- und Tech-House-Einflüssen, Solo WG sorgt für entspannte elektronische Sounds, bevor Rauschhaus den Abend mit seinem international bekannten Progressive-House-Sound und atmosphärischen Live-Set abschließt.

Bequeme Anreise mit Shuttle-Service

Für eine entspannte An- und Abreise wird erneut ein kostenloser Shuttle-Service eingerichtet. Zwischen 18 Uhr und 1.30 Uhr verkehren die Busse stündlich vom Mescheder Bahnhof über den Zentralen Omnibusbahnhof, den Winziger Platz, die Haltestellen Steinstraße, Kreishaus, Stadtpark, Hennesee (Ecke Welcome Hotel) und Berghausen bis zum Großraumparkplatz Hennesee. Die Rückfahrten starten jeweils zur halben Stunde und führen in umgekehrter Richtung zurück zum Bahnhof.

Freier Eintritt dank starker Partner

Dass das Sparkassen HenneseeFest erneut bei freiem Eintritt stattfinden kann, ermöglichen zahlreiche Partner aus der Region. Hauptsponsor ist die Sparkasse Mitten im Sauerland. Darüber hinaus unterstützen die Brauerei Veltins, der Caritasverband Meschede, ITH Schraubtechnik und Hochsauerlandwasser die Veranstaltung. Auch die Stadt Meschede fördert das Event mit einem Kulturzuschuss speziell für die junge Generation. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing Meschede e. V. als Veranstalter und Thomas Bigge als Kooperationspartner setzen sie ein Zeichen für ein vielfältiges Veranstaltungsangebot und ein lebendiges Meschede. „Als Sparkasse sind wir eng mit der Region verbunden. Das HenneseeFest bringt Menschen zusammen und schafft einen besonderen Treffpunkt am Hennesee. Veranstaltungen wie diese stärken die Attraktivität unserer Heimat und fördern das gemeinschaftliche Miteinander“, erklärt Peter Vogt, Vorstandsmitglied der Sparkasse Mitten im Sauerland.

Weitere Informationen zum Sparkassen HenneseeFest gibt es unter www.meschede.de/henneseefest sowie auf den Social-Media-Kanälen des Stadtmarketings Meschede.

Das Line-up im Überblick

Freitag, 14.08.2026

HAUPTBÜHNE

DJ Müller (18 Uhr)

Milla Pink (21 Uhr)

Rick Arena (22.30 Uhr)

BÜHNE AM CHILLIN

Vinyl-DJ-Battle (monotony, TomZeck, Skotty und Horsedick) (18 Uhr)

Samstag, 15.08.2026

HAUPTBÜHNE

Dave Curtis (18 Uhr)

Frede (19.30 Uhr)

Felicia Bianco (21.30 Uhr)

ISEK (22.30 Uhr)

TwyG (23.30 Uhr)

BÜHNE AM CHILLIN

Drees Denaro (18 Uhr)

Solo WG (20.30 Uhr)

Rauschhaus (22.30 Uhr)

Weitere Infos unter www.meschede.de/henneseefest sowie auf den Social-Media-Kanälen des Stadtmarketings.