Zwei Schmallenberger live im Habbels

Sinem, 20, verzaubert mit Musik, die direkt aus dem Herzen spricht. Schon als Kind, geprägt von den Blueskonzerten im Sauerland, zu denen ihr Vater sie mitnahm, entdeckte sie die transformative Kraft von Musik.

Seit Jahren lebt die Schmallenbergerin in Berlin, wo sie in mit bekannten Namen der Musikszene zusammenarbeitet. Diese Erfahrungen prägen ihren Stil, ohne ihn zu verfremden: authentisch, nahbar und voller Seele.

Quelle: Habbels Kulturbühne und Eventlocation

An diesem Abend präsentiert Sinem einen gefühlvollen, aber auch powervollen, genreübergreifenden Sound.

Neben Cover-Songs gibt sie exklusive Einblicke in ihre unveröffentlichte EP. Das Publikum darf sich auf Songs freuen, die noch nirgends zu hören waren.

Ein Abend voller Emotion, Energie und unverfälschter Musik – Sinem live zu erleben bedeutet, in eine Klangwelt einzutauchen, die berührt, verbindet und lange nachklingt.

Wer mit Blues und Rock’N’Roll nie warm geworden ist, Chuck Berry und Johnny Guitar Watson verschlafen hat, bekommt hier den Weckruf:

Der Kunstpreisträger Markuz Walach packt den BluesRock an der Wurzel und frischt seinen Sound mit Funk & Soul auf. Walach klingt auf verblüffende Weise wie eine fünfköpfige Band

und sein Stil wird auch optisch zu einem Highlight: mit sechs Saiten, Fußschlagzeug der Marke DIY, markanter Stimme, Blues Harp, Bottle Neck und Looper entstehen treibende Rhythmen und fesselnde Songs.

Seit 13 Jahren rollt die One-Man-Band-Maschine gut geölt europaweit, schlug mit über 400 Shows unter anderem beim Internationalen IG-Gitarrenfestival in Montpellier, beim Watersplash in Jersey und beim Bamberger Blues- und Jazzfest auf und ging zuletzt mit dem Weltklasse-Gitarristen Henrik Freischlader auf Tour …

