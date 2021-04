Zwei Sauerländer Unternehmen öffnen am Freitag

Bis zu acht der letzten vierzehn Monate wurden ihre Betriebe zwangsgeschlossen; nun haben zwei Unternehmer in Schmallenberg entschieden: „So geht es nicht weiter!“ Beide Betriebe öffnen am Freitag, 16. April 2021, gegen Nachmittag ihre Türen.

Die Kampfsportschule, das Kickbox-Center von Sven Lembcke in Bad Fredeburg bei Schmallenberg ist nun schon seit November 2020 geschlossen. Ca. 200 kleine und große Sportler werden seitdem gezwungen, weitestgehend mit der körperlichen Stärkung zu pausieren, bzw. raffen sich nur wenige zum angebotenen Online-Training des Centers auf.

Beitrag für die Gesundheit

„Uns ist klar, manch einer wird sich sagen: Das ist unverantwortlich, wie können die öffnen?!“ so der Kickbox-Weltmeister aus Bad Fredeburg. „Doch gerade im Sinne der Gesundheit meiner Sportler/innen MUSS und will ich jetzt handeln.“ Natürlich spielen auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle: „Wenn es so weiter geht, wird es bald in Schmallenberg keine Sportschule wie unsere mehr geben. Wir wollen einen wichtigen Beitrag für die Gesunderhaltung der Gemeinschaft leisten, und dürfen es nicht.“ stellt der engagierte Familienvater fest. „Wir stellen mit unserer Sportschule keinerlei Gefährdung für das Gesundheitssystem dar. Im Gegenteil: Bereits jetzt ist zu erkennen, welche bedenklichen Ausmaße die fehlende Bewegung und der persönliche Austausch bei manchem Mitglied genommen hat. Besonders bei den Kindern und Jugendlichen ist das sehr auffällig.“ stellt der Sauerländer besorgt fest. „Wir sind seit 2010 eine staatlich anerkannte Bildungseinrichtung und arbeiten pflichtbewusst im Sinne der Gesundheit des Menschen, heißt auch wir können ein angepasstes Hygienekonzept vorweisen.“ betont der 38-Jährige.

Trainer Sven Lembcke mit einer Schülerin während des Trainings.

Daniela Tigges mit ihrem Familotel Ebbinghof beschäftigt 80 Mitarbeitende, wovon der größte Teil seit vielen Monaten in Kurzarbeit ist. „Die Maßnahmen sind rational nicht nachvollziehbar. Wir hatten keinen einzigen Corona-Fall bei uns und bei beinahe allen Kollegen im Hotel. Auch das RKI bestätigt Hotels als das sicherste Setting (Quelle: RKI-Stufenplan). Wie sollen wir die Entscheidungen, eben solche überhaupt und am längsten zu schließen, nachvollziehen können? Wir unterstützen diese Willkür nicht länger durch unser Ausharren!“ so die Unternehmerin des Jahres. Ihre Angst vor Imageverlust habe sie abgelegt. „Es ist keine Zeit für falschen Stolz. Es braucht jetzt mutige Vorbilder. Ich bin es meinem Team, meinen Eltern und meinen Kindern schuldig! In der Schweiz, in Luxemburg und auf Mallorca haben die Hotels auch geöffnet. Wieso nicht im Sauerland, wo sich Gäste aus Ballungsgebieten vom Stress erholen und in der Natur auftanken können?“ Die zweifache Mutter wünscht sich zur Eröffnung Solidarität von ihren Kollegen, auch wenn sie weiß, dass viele einen Shitstorm fürchten. „Ich habe angefangen, unangenehme Fragen zu stellen und bin dabei auf das Unionsrecht gestoßen. Demnach sind die auferlegten Maßnahmen gar nicht rechtmäßig“, stellt die IHK-Vizepräsidentin fest. „Ich habe mit vielen Politikern aus dem Bundestag, wie dem SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese, dem gesundheitspolitischen Sprecher der EU/EVP, Dr. Peter Liese, unserem Bürgermeister und zahlreichen Rechtsanwälten, u. a. Friedrich Merz, intensiv gesprochen. Auch diese Gespräche haben mich inspiriert, nun diesen Schritt zu gehen“, führt die überzeugte Sauerländerin aus. „Wir werden endlich wieder in das Gesundheitssystem einzahlen, statt Hilfen zu kassieren. Nur so kann es dauerhaft für alle funktionieren. Mein Team freut sich, wieder arbeiten und einen Beitrag leisten zu können. Alle Mitarbeitenden und Gäste sind freiwillig hier und können sich in rücksichtsvoller Eigenverantwortung schützen, um sich wohlzufühlen.“

Familotel Ebbinghof

Durch das Anmelden zu einer Trainingseinheit über das Kickbox-Center Online Programm und dem All-Inclusive-Konzept im Familotel Ebbinghof befinden sich alle KundInnen in ‚geschlossener Gesellschaft‘. So kann genau nachvollzogen werden, wer sich wann wo aufgehalten hat.

Daniela Tigges und Sven Lembcke sind nach eigener Aussage weder Corona-Leugner, noch verfolgen sie parteipolitische Ziele. Ihr Engagement gilt einzig dem Wohlergehen von Mitarbeitenden und Kunden sowie dem Fortbestand ihrer Unternehmen. Daniela Tigges zitiert dann noch wörtlich Konfuzius: „Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut.“

Der WOLL-Redaktion ist klar, dass die geplante Öffnung der beiden Betriebe möglicherweise gegen die derzeitigen Corona-Verordnungen verstößt. In den letzten Tagen und Wochen haben wir aber auch in vielen Gesprächen mit Unternehmern und Verantwortlichen erfahren können, welche existentiellen Probleme und Dramen sich vor unserer Haustür in den betroffenen Betrieben abspielen. Immer mehr werden Zweifel an den beschlossenen Maßnahmen der Regierungen hörbar. Erst gestern hat Landrat Dr. Karl Schneider, nach einem Bericht der Westfalenpost, seine Zweifel an der Richtigkeit und Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen bekundet. Die WOLL-Redaktion ist der Meinung, dass die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Verbote, Gebote und Maßnahmen einer kritischen Diskussion unterzogen werden müssen. Dazu zählen auch Informationen und Berichte über Proteste und Einzelmaßnahmen, wie die geplante Öffnung der beiden Betriebe in Schmallenberg.