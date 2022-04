Zwei Rhönrad-Meisterschaften an einem Wochenende Bundesklasse

Im März 2022 haben 15 Briloner Rhönradturner/innen an den NRWMeisterschaften in Bielefeld teilgenommen. Bei insgesamt 30 Turner/innen stellen die Briloner damit die Hälfte der Bundesklasse-Teilnehmer/innen. Der Bundesklasse-Wettkampf fand am Samstag statt. Mit dabei waren 6 Nachwuchs Turnerinnen, die ihren ersten Bundesklasse-Wettkampf turnten. In vier von fünf Altersklassen holten Aylin Wojtech, Svea Tillisch, Marie Kraft und Anna Abeler für Brilon die Goldmedaille. Luise Abeler verpasste knapp den ersten Platz und holte so die Silber Medaille in der Altersklasse 15/16. Anna Abeler und Hannah Süreth turnten das erste mal ihr neue Musik Kür und haben sich gut geschlagen. Franziska Kraft konnte aufgrund einer Verletzung nur in der Disziplin Musik Kür starten. An den Norddeutschen Meisterschaften dürfen Gwyn Krämer, Svea Tillisch, Maike Flucht, Luise Abeler, Marie Kraft, Anna Abeler, Franziska Kraft, Hannah Süreth und Dana Mittmann starten.

Landesklasse

Quelle: SC Brilon

Am Sontag ging der Briloner Kader mit 29 Landesklasse-Turner/innen in Bielefeld an den Start. Dies war der erste Kaderpokal zum Deutschland-Cup, an dem sich viele gegen ihre Konkurrenz durchsetzen konnten und wertvolle Punkte für den Vorentscheid sichern konnten. Dies war der erste richtige Wettkampf nach der langen Corona Pause. Trotz Aufregung konnte jeder eine gute Leistung von sich zeigen.

Die Platzierungen in der Landesklasse:

AK 7/8: 1. Platz Charlotte Hoffmann, 7. Platz Ida Kovar

AK 9/10 Gerade: 3. Platz Pia Steinkemper, 4. Platz Pia Bohle

AK 9/10 Sprung: 2. Platz Pia Steinkemper

AK 11/12 Gerade: 1. Platz Sophie Beel

AK 7-12 Sprung: 1. Platz Sophie Beel, 2. Platz Pia Steinkemper

AK 7-12 Spirale: 1. Platz Pia Steinkemper, 2. Platz Sophie Beel

AK 13/14 Gerade + Sprung: 1. Platz Frieda Saßmannshausen, 8. Platz Jolie Gossmann

AK 13/14 Gerade + Spirale: 1. Platz Elif Kanter, 4. Platz Paul Schodrok

AK 15/16 Gerade: 5. Platz Yaell Westermann

AK 15/16 Sprung: 4. Platz Yaell Westermann

AK 17/18 Gerade: 3. Platz Jamie Krämer, 4. Platz Inken Albaum, 5. Platz Annika Caspari 8. Platz Maria Fritsch, 11. Platz Beyza Kantar – Tina Hohmann, 14. Platz

Lea Neuß, 21. Platz Luna Westermann

AK 17/18 Sprung: 1. Platz Beyza Kantar, 4. Platz Jamie Krämer, 7. Platz Annika Caspari, 9. Platz Lea Neuß, 10. Platz Luna Westermann

AK 17/18 Spirale: 3. Platz Maria Fritsch, 5. Platz Inken Albaum, 6. Platz Tina Hohmann

AK 19+ männlich Gearde: 1. Platz Finn-Luca Westermann

AK 19+ männlich Sprung: 1. Platz Finn-Luca Westermann

AK 19 + weiblich Gerade: 1. Platz Ria Schmitz, 5. Platz Jule Bunse, 8. Platz Sarah Hohmann, 11. Platz Alina Böhner

AK 19+ weiblich Sprung: 3.Platz Sarah Hohmann, 4. Platz Alina Böhner

An diesem Tag starteten Gwyn Krämer, Enno Witiska, Thea Mielke und Aylin Wojtech außer Konkurrenz.