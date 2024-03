Zwei Rennen im Sauerland: Saalhausen und Winterberg

MTB-Bundesliga 2024

An sieben Stationen macht die MTB-Bundesliga 2024 Halt. Los ging es wie im Vorjahr in Krumbach, respektive Obergessertshausen, ehe der Bundesliga-Tross weiter zum hochdotierten HC-Rennen nach Heubach zieht. Mit Gedern und Lennerstadt- Saalhausen sind zudem zwei bekannte Veranstaltungsorte Teil der höchstklassigen deutschen Mountainbike-Rennserie, während Winterberg und Wombach im Vergleich zum Vorjahr neu hinzustoßen.

Quelle: Merlin Muth

Mit insgesamt sieben Rennen wartet die MTB-Bundesliga 2024 auf und bietet damit ein breitgefächertes Grundgerüst für die anstehende Saison. „Die Termine sind gut übers Jahr verteilt und ermöglichen es uns, uns in der deutschen Sportwelt gut zu positionieren. Wir brauchen diese Serie auch für Mountainbike- Deutschland, damit Sportlerinnen und Sportler die Möglichkeit haben Weltranglistenpunkte zu sammeln, um auch international vorne mitfahren zu können“, gibt Bundestrainer Peter Schaupp zu Protokoll. Neu dabei sind 2024 die Rennen in Winterberg und Wombach im September. Seitens des BDR freut man sich über diese zusätzlichen Ausrichter besonders: „Winterberg konnte sich im Vorjahr mit einer äußerst gelungenen Premiere als Bundesliga- Ausrichter empfehlen. Natürlich freuen wir uns sehr, dieses Rennen jetzt auch in die Serie mitaufnehmen zu können. Auf der MTB-Landkarte sind Wombach und Winterberg kein unbeschriebenes Blatt. Wie von Kehm erwähnt, fand im Rahmen des Majlen Sunshine Race in Winterberg bereits im Vorjahr ein starkes internationales Rennen statt.