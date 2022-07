Zwei deutsche Jugendmeister im Rhönradturnen kommen aus Brilon

Am 25. und 26. Juni 2022 fanden die 56. deutschen Jugendmeisterschaften im Rhönradturnen in Hannover statt. Für diesen großen Wettkampf hatten sich aus Brilon insgesamt acht TurnerInnen qualifiziert.

Am Samstag starteten die älteren Turnerinnen der Bundesklasse in den Altersklassen 15 bis 18. Angetreten sind Luise Abeler, Maike Flucht, Thea Mielke und Marie Kraft.

Luise zeigte in allen drei Disziplinen gute Leistungen und erzielte neben einer persönlichen Bestleistung im Spiraleturnen auch die höchste Gerade-Wertung ihrer Altersklasse und konnte sich damit einen Startplatz im Geradefinale sichern. Dort musste sie sich am Abend der sehr starken und teils älteren Konkurrenz stellen. Sowohl im Mehrkampf, als auch im Finale erreichte Luise einen hervorragenden 5. Platz.

Außerdem starteten Maike und Thea in der BK15/16. Beiden war die Nervosität anzumerken.

Für Maike war es das erste Jahr in der Bundesklasse. Sie zeigte einen sehr guten Sprung und kam auf den 22. Platz.

Thea zeigte eine saubere Geradekür und erreichte Platz 21.

Marie startete in der BK17/18. Sie turnte eine gute Spiralekür, hatte aber leider mit ihrer Geradekür zu kämpfen. Trotz der starken Konkurrenz konnte sie sich letztendlich über einen großartigen 7. Platz freuen.

Am Sonntag waren dann die jüngeren TurnerInnen an der Reihe. Svea Tillisch, Gwyn Krämer, Aylin Wojtech und Enno Witiska starteten für Brilon.

Svea verteidigte ihren Titel der deutschen Jugendmeisterin, dieses Jahr in der Altersklasse 13/14, erfolgreich. Sie zeigte in allen drei Disziplinen beste Leistungen und wurde damit für das harte Training der letzten Wochen belohnt.

In der Altersklasse BK12 weiblich starteten Gwyn Krämer und Aylin Wojtech erstmalig bei den deutschen Meisterschaften. Gwyn erreichte mit neuer Bestleistung in Spirale, einer guten Geradekür und einem neu erlerntem Salto in Sprung den 12. Platz.

Aylin Wojtech belegte als jüngste Starterin des gesamten Wettkampfes einen tollen 5. Platz. Besonders mit ihrer neuen Geradekür, die viele schwierige Elemente beinhaltet, konnte sie das Kampfgericht überzeugen.

Enno Witiska, der ebenfalls erstmalig in der BK 12 männlich an den Start ging, hatte zwar bei seiner Geradekür Probleme, konnte aber bei Sprung und Spirale sehr gute Leistungen zeigen und erreichte damit den 1. Platz.

Insgesamt geht also ein mehr als erfolgreiches Wochenende für alle TurnerInnen und ihre Trainer der Rhönradabteilung des SC Brilon zu Ende und man kann sie für ihre tollen Platzierungen und ihr persönliches Engagement in Form von wochenlangem, zeitintensiven Training nur beglückwünschen.