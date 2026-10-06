Zurück auf dem Schulhof: Friedrich Merz besucht seine alte Schule in Rüthen

Manchmal führt ein langer Weg wieder genau dorthin zurück, wo einmal vieles angefangen hat. Für Friedrich Merz war das an diesem Montag das Friedrich-Spee-Gymnasium in Rüthen. Vor mehr als 50 Jahren war er hier Schüler – heute kam er als Bundeskanzler zurück.

Rund 700 Schülerinnen und Schüler erwarteten Friedrich Merz auf dem Schulhof und bereiteten dem ehemaligen Schüler ihrer Schule einen besonderen Empfang. Viel Applaus, viele neugierige Blicke – und für einen Moment war der hohe politische Besuch vor allem eines: ein ehemaliger Schüler, der an seine alte Schule zurückkehrt.

Anlass des Besuchs war das 100-jährige Bestehen des Friedrich-Spee-Gymnasiums. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Ehemalige erzählen“ sprach Merz über seine eigene Schulzeit, seinen weiteren Lebensweg und darüber, was jungen Menschen heute mit auf den Weg gegeben werden kann.

Nach dem Empfang auf dem Schulhof ging es in die Aula. Dort stellte sich der Bundeskanzler den Fragen von vier Schülerinnen und Schülern. Die Presse durfte diesen Teil der Veranstaltung nur für begrenzte Zeit begleiten.

WOLL war in Rüthen dabei und hat einige Eindrücke dieses besonderen Vormittags mit der Kamera festgehalten: den Empfang durch die Schülerinnen und Schüler, die ersten Begegnungen auf dem Schulhof und Ausschnitte aus dem Gespräch in der Aula.

Unser WOLL-Video zeigt die Bilder eines besonderen Wiedersehens: Friedrich Merz zurück an der Schule, an der ein Teil seines eigenen Lebensweges begann.