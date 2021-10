Anke Gerling eröffnet ihr zweites Geschäft in Winterberg

„Die Übernahme des Dessous- und Wäschegeschäftes WEST 15 Lingerie in Schmallenberg war ein großer Wunsch von mir. Diese neue Aufgabe macht mir riesen Spaß“, freut sich die Unternehmerin Anke Gerling. Als sich in den vergangenen Wochen die Gelegenheit bot, in Winterberg ebenfalls ein solches Geschäft zu übernehmen, hat sie nicht lange gezögert. „Es war ein echter Zufall, dass ich davon erfahren habe. Die ehemalige Geschäftsinhaberin von „Hautnah“ in der Winterberger Innenstadt suchte eine Nachfolge. Und ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, berichtet Anke Gerling über diese zusätzliche Herausforderung. Anfang Juli war es dann schon soweit, dass sie die Filiale in Winterberg, die nun ebenfalls WEST 15 heißt, eröffnen konnte. Das Pendeln zwischen den beiden Haupturlaubsorten im Sauerland macht ihr nichts aus. Ganz im Gegenteil. „Es fühlt sich richtig an, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ich habe viele Ideen, die es nun umzusetzen gilt. Das betrifft das Wohlgefühl, die Weiblichkeit und Natürlichkeit. Bedeutet, meine Ware in meinen Läden ‚sichtbarer‘ zu machen und sinnerfüllt zu ergänzen.“

Was die gelernte Industriekauffrau künftig ändern wird und welche Bereiche erweitert werden, verrät sie noch nicht. Ob in der Filiale in Winterberg oder im Hauptgeschäft in Schmallenberg: Der Fokus liegt auf der Beratung. „Mir ist es tatsächlich sehr wichtig, dass meine Kolleginnen kompetent, individuell und mit einer entsprechenden Sensibilität mit unseren Kundinnen und Kunden umgehen. So sind zum Beispiel Tragekomfort und Passform bei BHs und Still-BHs ein ganz wichtiges Thema. Unser Geschäft lebt von der Beratung“, weiß die 47-jährige Anke Gerling. „Meine sechs Kolleginnen sind ein echter Glücksgriff. Sie machen alle einen sehr tollen Job. Ich bin echt stolz auf dieses Team.“

Dass das so ist, beweisen ihr die erfolgreichen Starts an den jeweiligen Standorten. Mann oder Frau, alt oder jung und für jede Figur das Passende – bei WEST 15 ist an alle und an alles gedacht. Sich rundum wohlfühlen und nicht zuletzt attraktiver, das spiegelt das komplette Sortiment von Dessous, Nachtwäsche über Bade- und Sportmode bis hin zur Loungewear. In all diesen Bereichen gibt es Markenvielfalt mit Stil, in trendigen Farben und in höchster Qualität, liebevoll ausgesucht und perfekt abgestimmt in Größe, Form und Funktionalität. Das Beste an der Expansion ist, dass WEST 15 sein Angebot breiter aufstellen kann. Stammkunden/-innen sind begeistert, die Auswahl wirklich groß. Schmallenberger, Winterberger sowie Besucher und Gäste der Städte wissen diese beiden kleinen, inhabergeführten Geschäfte zu schätzen und dies nicht nur wegen der exquisiten, persönlichen Beratung und der großen Erfahrung.