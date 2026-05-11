Zum Thema Diversität ins Gespräch kommen

Stadt Warstein veranstaltet vom 12. bis 19. Mai „Woche der Vielfalt“

Am 17. Mai ist Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie und der 19. Mai ist der Internationale Tag der Diversity. Die „Woche der Diversity“ in der Stadt Warstein startet am 12. Mai mit einer Jugendleiterschulung im Feuerwehrgerätehaus in Belecke. „Es gibt für diese Veranstaltung 20 Anmeldungen, ich bin wirklich überwältigt, wie groß das Interesse ist“, freut sich Kerstin Westermann vom Jugendbüro des Jugendamts Warstein und ergänzt: „Die Veranstaltung soll alle Interessierten für Ausgrenzungs- und Diskriminierungsprozesse sensibilisieren, und sie erklärt anschaulich, warum das Thema Vielfalt so wichtig ist“, Referentin ist Wibke Korten von der NRW-Fachberatung sexuelle Vielfalt und Jugendarbeit.

Die Stadt Warstein ist Unterzeichnerin der Charta der Diversity und verpflichtet sich damit, Vielfalt bei den Beschäftigten zu fördern. Gleichzeitig geht sie in der Gesellschaft mit positiven Beispielen voran. Am 13. Mai laden der Fachbereich Zentrale Dienste, die Gleichstellungsbeauftragte und die Leiterin des Jugendbüros die Beschäftigten der Stadt Warstein zum „Diversity-Frühstück“ ein. „Der offene Umgang mit der Unterschiedlichkeit von Menschen geht häufig mit Konflikten einher. Denn auf der einen Seite provoziert Unbekanntes vielfach Unsicherheiten und Ängste. Auf der anderen Seite empfinden es Menschen als verletzend, wenn ihre Lebenshintergründe nicht „mitgedacht“ oder in unangemessener Weise thematisiert werden“, meint Christian Schodrok, Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und ergänzt: „Wir wollen ins Gespräch kommen um zu erfahren, wie wir uns verbessern und weiterentwickeln können.“

Am Freitag, 15. Mai, 17 Uhr lädt der Arbeitskreis „Starke Frauen“ des Stadtmarketingvereins Warstein zur nächsten Aktion der FreiZeitFrauen ein: Einem unterhaltsamen Stadtrundgang für Frauen, mit anschließendem gemütlichen Austausch im Sudhaus. „Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist zwar geltendes Recht, doch leider in der Praxis noch nicht umgesetzt. Insbesondere der Schutz vor Gewalt an Frauen ist weiterhin ein vordringliches Thema. Mit den Aktionen der FreiZeitFrauen stärken wir das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Selbstständigkeit von Frauen“, betont Gruppenmitglied Alexa Krause.

Als „äußeres Zeichen“ des Bekenntnisses zu einer diversen Gesellschaft hisst die Stadt Warstein während der Woche der Vielfalt die Regenbogenfahne. Über die weiteren Aktionen in der kommenden Woche erfolgt eine separate Berichterstattung.