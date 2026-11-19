Am 14. Oktober wurde die Michelin-Plakette im Hotel Deimann überreicht. Für Küchenchef Felix Weber, der seit zehn Jahren im Hotel kocht, ist die neunte Auszeichnung in Folge vor allem eine Anerkennung für die gemeinsame Arbeit. „Neun Sterne in Folge schafft man nicht allein. Ich bin sehr dankbar, ein tolles Team um mich zu haben, in der Küche wie im Service, das unsere Gäste jeden Abend aufs Neue begeistern kann“, sagt der 37-Jährige.

Französische Klassik trifft Sauerländer Reh

Die französische Klassik bildet die Grundlage für Webers Küche. Er verbindet kräftige Saucen und Zutaten wie Butter oder Sahne mit Frische und Säure. „Bekannte Gerichte interpretiere ich gerne neu, sodass etwas entsteht, das vertraut wirkt und doch überrascht“, sagt Weber.

Quelle: Hotel Deimann

Was auf den Teller kommt, richtet sich nach der Jahreszeit. Auch Produkte aus der Region haben ihren Platz im Menü, etwa Sauerländer Reh. Die sechs Gänge stellt Weber regelmäßig neu zusammen. Von den 30 Plätzen im Restaurant aus können die Gäste dem Team in der offenen Küche bei der Arbeit zusehen.

Ein Stern für Küche und Service

An Webers Seite kochen Sous-Chef Julian Steilmann und Guido Hafner. Den Service leitet Yves Ebels. Sommelier Christian Soltys setzt bei der Weinbegleitung einen Schwerpunkt auf deutsche Rieslinge und Spätburgunder. Auf Wunsch stellt er auch eine alkoholfreie Begleitung zum Menü zusammen.

Auch Gastgeber Jochen Deimann freut sich über die erneute Auszeichnung. „Ein Michelin-Stern ist nie selbstverständlich, schon gar nicht neun Mal hintereinander. Wir sind stolz auf Felix und sein Team, das Sterneküche im Sauerland jeden Abend mit so viel Leidenschaft und Herzlichkeit möglich macht.“

Öffnungszeiten und Reservierung

Die Hofstube Deimann ist von Mittwoch bis Samstag jeweils ab 19 Uhr geöffnet. Reservierungen sind unter 02975 810 oder per E-Mail an info@deimann.de möglich.