Zum 20. Mal Advent mit „Do biste platt“.

Die zweite Kerze zündet die einzige plattdeutsche Redaktion in Westfalen mit Josef Dahme aus Arnsberg-Müschede an. Er hat die Weihnachtsgeschichte im Stall zu Bethlehem umgeschrieben und erzählt diese aus der Perspektive von zwei tierischen Zeitzeugen: Osse un Iësel, Ochse und Esel. Beide haben das Wunder der Weihnacht beobachtet und sind davon tief ergriffen. Und sie werden in das Wunder einbezogen. Ursprünglich hat der Autor die Geschichte radiogerecht in zwei Teile getrennt. Redakteur und Moderator Markus Hiegemann hat sich umentschieden, um die wunderbare Geschichte nicht zu zerstören. Eine Übersetzung erübrigt sich eigentlich, da die Weihnachtsgeschichte allgemein bekannt ist. In der Fassung für den Abruffunk (Podcast) auf sauerlandplatt.de und nrwision.de wird die hochdeutsche Version aber in kürze zusätzlich zu hören sein.

Zum Einstieg in die Sendung erzählt Dahme von einem, den die Seinen nicht in sein Haus aufnahmen. Und wenn nach dem Stück „Äiner hällte Woort! / Einer hält Wort!“ ausgerechnet Dalida und Alain Delon „Paroles, paroles“ singen, dann hat das auch etwas damit zu tun, das Dahme das Fach „Französisch“ viele Jahre unterrichtet hat. Dalida hat das Stück auch unter dem Titel „Worte, nur Worte“ mit Harald Juhnke und Friedrich Schütter auf deutsch eingespielt. Den „Rest fürs Fest“ gibt es dann mit dem Jungen Chor Oeventrop in einer Aufnahme von 2012 von einem weihnachtlichen Konzert im Kulturzentrum Hüsten. Vorher ist allerdings die Frage berechtigt, warum es für Weihnachten keinen Schutzengel gibt, der das Fest vor dem totalen Ausverkauf im englischen Einheitsgeplärre beschützt. Da müssen wir uns dann selber dabei ertappen, dass wir längst ein „Happy X-Mas“ irgendwo aufgehängt und das Christkind gegen Santa Clause ausgetauscht haben. In diesem Sinne: „Holidays are coming…“

Die Sendung der HochSauerlandWelle kommt wie gewohnt über alle Verbreitungswege von Radio Sauerland ins Haus geschneit. Auf sauerlandplatt.de gibt es auf der Startseite einen Link für das Netzradio (Web Radio) und einen weiteren, der auf weitere Empfangsmöglichkeiten leitet. Fey wünsket allen W.O.L.L.-Frönnen viäl Plässaier un ne schoine Adväntsteyt!

Markus Hiegemann

Rosenstr. 12 – 59929 Brilon

Tel. 02961 5 08 38

20 Joore DO BISTE PLATT & 100 Jahre Hörfunk in Deutschland

Sendungen im Abruffunk auf sauerlandplatt.de

Lust auf Platt?

> sauerlandplatt.de

Lust auf Heimat?

> sauerlaender-heimatbund.de

> whb.nrw (Westfälischer Heimatbund)

Lust auf Bürgermedien?

> hochsauerlandwelle.com

> nrwision.de