Zukunftswerkstatt Holzbau am bbz Arnsberg

Am Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Südwestfalen (bbz Arnsberg) entsteht ein zukunftsweisendes Kompetenzzentrum für die Aus- und Weiterbildung im Holzbau- und Ausbauhandwerk. Der Neubau der Tischlerwerkstatt vereint moderne Berufsbildung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und ergonomisches Arbeiten zu einem ganzheitlichen Lern- und Arbeitsumfeld – ein Lernort, der das Handwerk von morgen greifbar macht.



Der Neubau dient der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU) für Tischler sowie der Meistervorbereitung für Tischler und Zimmerer. Das Gebäude ist bereits errichtet, der Innenausbau ist in vollem Gange: Leitungen für Elektro- und MSR-Technik werden verlegt, Kanäle für Raum- und Lüftungstechnik gebaut, Trockenbauwände gesetzt, Estrich gegossen und Wände gestrichen.



Das Handwerk von morgen braucht moderne Lernorte

Der Neubau schafft eine Ausbildungsumgebung, die den Anforderungen moderner Handwerksbetriebe gerecht wird. Auszubildende und Meisterschülerinnen sowie -schüler lernen an aktuellen Maschinen, mit digitaler Infrastruktur und unter realitätsnahen Arbeitsbedingungen.



Die räumliche und visuelle Verknüpfung von ÜLU und Meistervorbereitung zeigt einen kontinuierlichen Bildungsweg – vom Auszubildenden bis zur Führungskraft im Handwerk. Nachhaltigkeit wird dabei nicht nur theoretisch vermittelt, sondern im täglichen Betrieb sichtbar und erfahrbar.

Ein breites Bildungsangebot

Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU): Moderne Werkstätten ermöglichen die Vermittlung aktueller Fertigungs- und Verarbeitungstechniken für den handwerklichen Nachwuchs im Tischlerhandwerk.

Moderne Werkstätten ermöglichen die Vermittlung aktueller Fertigungs- und Verarbeitungstechniken für den handwerklichen Nachwuchs im Tischlerhandwerk. Meistervorbereitung Tischler: Zukünftige Meisterinnen und Meister erhalten Zugang zu einer technisch hochmodernen Lernumgebung mit direkter Anbindung an die Werkstattbereiche.

Zukünftige Meisterinnen und Meister erhalten Zugang zu einer technisch hochmodernen Lernumgebung mit direkter Anbindung an die Werkstattbereiche. Meistervorbereitung Zimmerer: Die neuen Schulungs- und Werkstattflächen unterstützen moderne Holzbau- und Holzrahmenbauverfahren und fördern die Vernetzung verschiedener Gewerke.

Moderne Ausstattung für Theorie und Praxis

Aktuelle Industriestandards, digitale Maschinensteuerung und praxisnahe Ausbildung bereiten auf moderne Produktionsabläufe vor. Das Herzstück: Maschinen und Prozesse lassen sich unmittelbar aus den Seminarräumen heraus begleiten und steuern – Theorie und Praxis werden so eng verzahnt. Die Ausbildungs- und Seminarräume verfügen dafür über digitale Tafeln, eine leistungsfähige Netzwerkstruktur, flächendeckendes WLAN, moderne Medientechnik und flexible Arbeitsplatzkonzepte.



Ein konsequentes Nachhaltigkeitskonzept

Das Gebäude setzt Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz und Ressourcenschonung. Wärmepumpentechnik, eine Photovoltaikanlage, Baukernaktivierung sowie energieeffiziente Heiz- und Kühlsysteme sichern die nachhaltige Energieversorgung. Die konsequente Nordausrichtung der Bankräume verbessert den sommerlichen Wärmeschutz, während Heiz- und Kühldecken in den Seminarräumen für ein angenehmes Raumklima über das gesamte Jahr sorgen – für einen höheren Nutzerkomfort.



Ergonomie, Arbeitssicherheit und moderne Abläufe

Die Werkstattplanung orientiert sich an Anforderungen der Arbeitsgestaltung und Arbeitssicherheit: ergonomische Arbeitsplätze, sichere Verkehrswege, optimierte Materialflüsse und gesunde Arbeitsbedingungen sollen als fester Bestandteil der täglichen Arbeit erlebt werden.



In einem Seminarraum entstehen zudem Experimentier- und Demonstrationsstände, die neue Unterrichtsformate, gewerkeübergreifendes Arbeiten, praxisnahe Versuche und ein vertieftes Verständnis der Schnittstellen zwischen den Gewerken ermöglichen. Hochwertige Aufenthaltsbereiche, Sanitärräume und Besprechungszonen sowie kurze Wege zwischen Theorie und Praxis verbessern die Arbeits- und Lernqualität nachhaltig. Und auch die Materialwirtschaft setzt auf zeitgemäße Konzepte: strukturierte Lagerorganisation, effiziente Materialbereitstellung und optimierte Arbeitsabläufe werden die Wirtschaftlichkeit erhöhen.



Das bbz Arnsberg schafft mit diesem Neubau mehr als nur eine Werkstatt: Es entsteht ein Ort, an dem das Handwerk von morgen geplant, erlernt und gelebt wird – nachhaltig, digital und modern.