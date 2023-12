Zukunftsorientiertes Familienunternehmen WEPA feiert 75-jähriges Bestehen

2023 ist ein besonderes Jahr für die WEPA Gruppe: Das Familienunternehmen wird 75 Jahre alt. Die erfolgreiche Entwicklung vom Handelsbetrieb zur international tätigen Gruppe mit 13 Produktionsstandorten in Europa feiert das Unternehmen an all seinen Standorten unter anderem mit großen Familienfesten für seine Mitarbeitenden und deren Angehörige. Im August fand das Fest mit rund 1.500 Gästen und Vertretern der Unternehmensleitung am Standort Müschede statt. Auf dem Programm standen unter anderem Werksführungen, eine Ausstellung zu 75 Jahren WEPA sowie vielfältige Aktionen für Groß und Klein.

Quelle: WEPA

Quelle: WEPA

Martin Krengel, Vorstandsvorsitzender der WEPA Gruppe: „Wir blicken auf 75 ereignisreiche Jahre, in denen sich unser Familienunternehmen stetig weiterentwickelt hat. Wir sind stolz auf das Erreichte und sehen dies gleichzeitig als große Motivation, auch die Zukunft erfolgreich zu gestalten, gemeinsam mit unseren 4.000 Mitarbeitenden, unseren geschätzten Geschäfts- und Kooperationspartnern und den vielen Freunden unseres Unternehmens.“

„Ihrem Einsatz und ihrer Loyalität verdanken wir es, dass WEPA heute zu den drei größten europäischen Hygienepapierherstellern zählt. Unsere Produkte vermitteln Millionen von Menschen in Europa ein sicheres Hygienegefühl – und das auf Basis unseres Nachhaltigkeitsanspruchs“, ergänzt Andreas Krengel, der inzwischen die dritte Generation der Unternehmerfamilie im WEPA-Vorstand repräsentiert.



1948 von Paul Krengel als „Westfälische Papiergroßvertrieb GmbH“ in der Nähe des heutigen Hauptsitzes in der Stadt Arnsberg in Deutschland gegründet, agiert WEPA zunächst als Handelsunternehmen. Zu den ersten Produkten, die das Unternehmen vertreibt, zählen Einschlag- und Geschenkpapiere. 1953 wurde schließlich mit der Verarbeitung von Hygienepapieren begonnen, ehe man nach dem Bau der ersten Papiermaschine 1958 auch mit der Produktion von Toilettenpapier beginnen konnte.



Heute, 75 Jahre nach der Gründung, ist WEPA einer der drei führenden europäischen Hygienepapierhersteller mit einem besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit und produziert an 13 europäischen Standorten ein breites Portfolio an Hygienepapieren: von Toiletten- und Handtuchpapier über Küchenrollen bis hin zu Servietten. Ob im eigenen Zuhause, im Hotel oder in öffentlichen Waschräumen – die Hygienepapierprodukte von WEPA sind aus dem Alltag von Millionen Menschen europaweit nicht wegzudenken.



Am Standort Müschede befindet sich der Hauptsitz der WEPA Gruppe. In Produktion und Verwaltung sind dort 630 Mitarbeitende beschäftigt. Am Standort werden Toilettenpapier, Industrierollen und Handtuchpapier hergestellt. Werkleiter Boris Pfeifer: „Wir freuen uns, dass wir die erfolgreiche Entwicklung WEPAs am vergangenen Wochenende gebührend mit unseren Standort-Mitarbeitenden feiern konnten – es war ein tolles Fest!“



WEPA Gruppe



Die WEPA Gruppe ist ein zukunftsorientiertes europäisches Familienunternehmen, das auf die Herstellung und den Vertrieb nachhaltiger Hygienepapiere spezialisiert ist. WEPA bietet nachhaltige und innovative Hygienelösungen, die ein sicheres Hygienegefühl leisten und täglich zum Wohlbefinden von Millionen von Menschen beitragen. Mit 4.000 Mitarbeitenden produziert die WEPA-Gruppe an 13 Standorten in Europa Hygieneprodukte wie Toilettenpapier, Handtuchpapier, Taschentücher und Servietten. WEPA gehört zu den drei größten europäischen Herstellern und ist Marktführer in der Herstellung von Hygienepapieren aus Recyclingfasern. Der Jahresumsatz liegt bei rund 1,6 Mrd. Euro. Im Consumer-Geschäftsbereich ist WEPA der Spezialist für die Handelsmarken der europäischen Einzelhändler. Der Geschäftsbereich Professional mit den Marken BlackSatino und Satino by WEPA steht für nachhaltige und professionelle Hygienelösungen, die zum Beispiel in öffentlichen Waschräumen, der Industrie, in Büros oder im Gesundheitswesen zum Einsatz kommen. Hauptsitz der WEPA Gruppe ist das nordrhein-westfälische Arnsberg.