Zukunftsoffensive unterstützt erneut Vereinsprojekte

Hochsauerlandkreis / Kreis Olpe. Unter dem Motto „Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet“ startet die Volksbank Sauerland die Zukunftsoffensive 2025, um den finanziellen Gestaltungsspielraum für Sauerländer Vereine zu erweitern. Mit einem Förderbudget von bis zu 60.000 Euro unterstützt die Genossenschaftsbank spezielle Projekte, die sich mit energetischen Maßnahmen der Vereine im Sauerland befassen. Bereits in 2024 startete die Zukunftsoffensive erstmalig, dabei war die Bandbreite der eingereichten Projekte vielfältig: von LED-Beleuchtung und Dachdämmung für Schützenhallen über eine neue Heizungsanlage für die Sporthalle bis hin zum Austausch alter Fenster und der Installation von Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Dorfhalle.

38 Vereine teilgenommen

Der Schützenverein Elspe war im vergangenen Jahr einer von insgesamt 38 Vereinen aus dem Sauerland, der erfolgreich an der Aktion Zukunftsoffensive teilgenommen hat. Die Schützen aus Lennestadt starten in den kommenden Wochen mit der Installation eines Balkonkraftwerks auf dem Dach der Schützenhalle. Maximilian Ellinger, Vorsitzender der St. Jakobus Schützen Elspe, betont die Bedeutung der Finanzierung aus der Zukunftsoffensive des letzten Jahres für dieses Projekt. „Ohne diese solide Unterstützung der Volksbank Sauerland, wäre diese Investition nicht möglich gewesen“, freut sich Ellinger. Da das Dach der Schützenhalle nicht für eine große Photovoltaikanlage geeignet ist, freut sich der Verein über die Möglichkeit, mit einer kleinen, aber effizienten Lösung grünen Strom für die Schützenhalle und das neu eröffnete Schützenstübchen zu erzeugen. Zudem werden Batterien installiert, um den erzeugten Strom zu speichern und bei Bedarf bereitzustellen. Markus Jost, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Bei hoffentlich gutem Jakobus-Wetter werden wir während des Schützenfestes einen Teil des Stromverbrauchs für die Kühlung der Kaltgetränke mit unserem selbst erzeugten Solarstrom decken können. Das ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, um nachhaltiger zu wirtschaften und gleichzeitig das lokale Bewusstsein für die Energiewende zu stärken.“

Bewerbung bis Juni

„Wir sind gespannt darauf, welche kreativen Ideen und Projekte die Sauerländer Vereine in diesem Jahr hervorbringen werden. Der Erfolg des vergangenen Jahres bestärkt uns darin, diesen Weg konsequent weiterzugehen“, äußerte sich Pressesprecher Frank Segref. Interessierte Vereine können ab sofort ihre Bewerbungen zur Zukunftsoffensive einreichen, der Bewerbungszeitraum läuft bis Ende Juni. Im Herbst wird eine interne Jury über die Verteilung der Fördermittel entscheiden. Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine, die Mitglied bei der Volksbank Sauerland sind oder werden und gemeinnützig anerkannt sind. Bewerbungen können über die Website www.vb-sauerland.de/zukunftsoffensive eingereicht werden.

„Unser Ziel ist es, die Energiewende weiter voranzutreiben und den Vereinen mit unserem Fachwissen tatkräftig zur Seite zu stehen. Die Zukunftsoffensive ist dabei als finanzielle Unterstützung gedacht, um die Energieprojekte erfolgreich umzusetzen“, so Segref abschließend.