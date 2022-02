Zukunft im Blick: Jetzt mitmachen und den Tourismus aktiv mitgestalten

Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH lädt Interessierte zu digitaler Bürgerbeteiligung am 28. Februar ein

Es geht um die Zukunft des Tourismus in Winterberg und dessen Gestaltung. Fachlich begleitet wird der Austausch zu den Perspektiven für Winterberg vom in Winterberg bereits bekannten Fachbüro für Tourismusentwicklung „PROJECT M“.

Im Klartext: Die Winterbergerinnen und Winterberger sind eingeladen, aktiv am Tourismus-Konzept mitzuarbeiten. Gemeinsam sollen Vorschläge und Ideen gesammelt werden, um die Ferienregion Winterberg und Hallenberg qualitativ und nachhaltig weiterzuentwickeln. Und dies zuallererst im wichtigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, deren Lebens- und Arbeitsalltag in einer Tourismus-Destination wie Winterberg zum überwiegenden Teil mittel- und unmittelbar von einem erfolgreichen Tourismus beeinflusst ist. Warum also nicht die Möglichkeit engagiert beim Schopfe packen und so einen entscheidenden Anteil dazu beitragen, die Ausrichtung des Wirtschaftsfaktors Nummer 1 in der eigenen Heimat mitzugestalten!?

Zwei digitale Räume für den kreativen Austausch zur Tourismusperspektive

„Expertise und Erfahrung braucht es, um ein auf unsere Ferienregion und Stadt perfekt abgestimmtes Tourismus-Konzept zu erarbeiten. Dies gilt umso mehr für die Zeit nach den Pandemie-Jahren, in denen wir auf die für uns richtigen Trends setzen möchten. Die Bürgerinnen und Bürger verfügen genau über diese Expertise und Erfahrung aus dem täglichen Leben und Erleben. Auf dieses Wissen wollen und werden wir nicht verzichten. Deshalb setzen wir direkt zu Beginn des neuen Prozesses auf diese aktive Einbeziehung unserer Einwohnerinne und Einwohner“, sagen Bürgermeister Michael Beckmann, der ebenfalls an dieser Tourismus-Sitzung teilnehmen wird, und Tourismusförderer Christian Klose.

Ergebnisoffen soll am 28. Februar diskutiert werden. Die WTW gibt lediglich einen Rahmen vor, um zielgerichtet arbeiten zu können. So wird es zwei digitale Räume geben. „Im Raum 1 wird es um die Mehrwerte des Tourismus gehen und um die Fragen: Was müssen wir stärken, was sichern? Wo bestehen konkrete Ideen zur Weiterentwicklung des Tourismus? Im Raum 2 besprechen wir die Herausforderungen oder konkrete Handlungserfordernisse im Tourismus. Wir werden konkret fragen, was sich ändern muss. Und wir werden genau hinhören, welche Ideen für konkrete Projekte auf den Tisch kommen“, sagt Christian Klose. Mit diesem öffentlichen Startschuss gehe es darum, dass bereits vorhandene Tourismus-Konzept, das auch in den vergangenen Jahren stetig fortgeschrieben optimiert wurde, auf eine neue Stufe zu heben. Passgenaue und qualitative Tourismus-Entwicklung lautet die Devise.

Mit im Boot bei diesem Prozess ist neben „PROJECT M“ zudem der Winterberger Tourismus-Beirat. Auch die dort in der Vergangenheit gesammelten Ideen und Gedanken fließen in die Sitzung am 28. Februar ein. „Nach kurzen Einführungen von Michael Beckmann und Christian Klose, insbesondere zur Bedeutung des Tourismus für die Stadt und die Region sowie zu neuen Ansprüchen und Potenzialen in der Branche, wird es direkt in den aktiven Bürgerdialog gehen. Anschließend werden die ersten Ergebnisse des Dialogs in der Online-Konferenz vorgestellt und Bürgermeister Michael Beckmann gibt abschließend einen Ausblick, wie der Dialog und Prozess dann künftig gestaltet wird“, erklärt Paula Gernholt, zuständig bei der WTW für das Tourismuskonzept.

Alle Daten und Fakten kommen auf den Tisch / Link zur Einwahl am 28. Februar

Für Michael Beckmann und Christian Klose ist klar: Dieser öffentliche Auftakt ist eine Riesenchance, mit mächtig Rückenwind aus der Corona-Pandemie zu kommen und erfolgreich durchzustarten. „Wir werden alle relevanten Analysen und Daten zum Thema Tourismus auf den Tisch legen, um den Dialog zu unterstützen. Wir werden offen und ehrlich fragen, ob unsere bisherigen Zielgruppen und Geschäftsfelder sowie die aktuellen Schlüsselprojekte wirklich noch passen. Wir werden die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Fachkräfte-Akquise mit in den Blickpunkt nehmen.

Es geht hier also nicht um einen oberflächlichen Austausch, wir steigen direkt tief in einen für Winterberg elementar wichtigen Prozess ein. Deshalb unsere Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger, diese Möglichkeit zu nutzen und sich aktiv einzubringen, um damit einen wichtigen Beitrag zu leisten für eine erfolgreiche Ausrichtung des Tourismus, der insbesondere uns Winterbergerinnen und Winterbergern zugutekommen soll“, betont Christian Klose.

Wer jetzt reichlich Motivation gesammelt hat, den heimischen Tourismus mitzugestalten, der kann sich aus organisatorischen Gründen bis zum 26. Februar unter dem folgenden Link anmelden: www.winterberg.de/tourismuskonzept