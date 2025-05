Zukunft gestalten: mit der A.L.S Allgemeine Land- und Seespedition GmbH

Seit über 35 Jahren steht die A.L.S. Allgemeine Land- und Seespedition GmbH für maßgeschneiderte Transport- und Logistiklösungen. Mit zwei Standorten, modernster In- frastruktur und einem hochqualifizierten Team von über 40 Mitarbeitenden sorgt das Unternehmen für einen reibungslosen Warenfluss – national und international.

Die A.L.S. bietet umfassende Dienstleistungen: von der Land-, Luft- und Seefracht über individuelle Lagerkonzepte mit 12.000 Quadratmetern Fläche, 9.500 Palettenstellplätzen und einem Thermolager bis hin zur Erstellung von Zollpapieren für Export und Import. Kunden profitieren von maßgeschneiderten Lösungen, die eine effiziente und sichere Lieferung garantieren.

Ausbildung mit Zukunft – Kooperation mit WEPA

Als verantwortungsvoller Arbeitgeber setzt die A.L.S. auf Nachwuchsförderung und bietet jungen Talenten vielversprechende Karrierechancen. Ab dem 1. August 2025 startet erneut die Ausbildungskooperation mit WEPA, einem führenden Unternehmen in der Papierindustrie. Im Rahmen dieser Kooperation absolvieren angehende Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung ihre Ausbildung in beiden Betrieben. Dies bietet die einzigartige Gelegenheit, tiefgehende Einblicke in zwei unterschiedliche, aber eng verknüpfte Branchen zu erhalten – und damit die perfekte Basis für eine erfolgreiche Zukunft in der Logistik.

Quelle: A.L.S

Save the Date: A.L.S-Radmarathon 2025

Neben wirtschaftlichem Erfolg engagiert sich die A.L.S. auch für den guten Zweck. Am 2. August 2025 findet bereits zum sechsten Mal der A.L.S.-Radmarathon statt – eine sportliche Herausforderung mit sozialem Mehrwert.

Ob als Teilnehmer oder Unterstützer: Alle sind herzlich eingeladen, sich für den guten Zweck in den Sattel zu schwingen!

Mit jahrzehntelanger Erfahrung, innovativen Lösungen und starkem Engagement für den Nachwuchs bleibt die A.L.S. Allgemeine Land- und Seespedition GmbH ein verlässlicher Partner in der Welt der Logistik – heute und in Zukunft.