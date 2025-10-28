Zukunft gestalten – 69.000 Euro für nachhaltige Vereinsprojekte

Mit einer stimmungsvollen Abschlussveranstaltung im Hennedamm-Hotel Meschede hat die Volksbank Sauerland ihre Zukunftsoffensive 2025 beendet. Die Verantwortlichen zogen eine durchweg positive Bilanz. Insgesamt 69.000 Euro fließen in nachhaltige Vereinsprojekte in der gesamten Region. Vor allem Gebäudesanierungen von Vereinshallen und Vereinsheimen wurden mit staatlichen Summen unterstützt. Zu Beginn des Jahres hatte die Volksbank Sauerland zugesagt 60.000 Euro für entsprechende Projekte bereitzustellen. Die Resonanz war überwältigend. Zahlreiche Vereine aus dem gesamten Geschäftsgebiet bewarben sich mit Ideen, wie sie ihre Vereinsarbeit einergieeffizienter, ressourcenschonder und zukunftsfähiger gestalten können. Mit der Aufstockung um 9.000 Euro honorierte die Volksbank Sauerland die eingereichten Projekte. Einhellig lobten Vertreter der Vereine, das besonders einfache, unbürokratische Bewerbungsformular.

Zukunftsmacher mit Weitblick

Zwei der geförderten Projekte wurden auf der Veranstaltung im Hennedamm Hotel stellvertretend für alle anderen vorgestellt. Der Schützenverein Rahrbach-Kruberg e.V. modernisiert seine Schützenhalle umfassend mit einem Investionsvolumen von über 300.000 Euro. Von der Dämmung über den Heizungsaustausch bis hin zur engergieeffizienten Beleuchtung nahm sich der Verein mit den etwas mehr als 300 Mitgliedern ein Mamutprojekt vor. Auch der Ski-Club Sundern e.V. treibt mit der Saniserung seines in die Jahre gekommenen Vereinsheimes die energetische Erneuerung konsequent voran.Bei beiden Vereinsvertretern und den anwesenden Vertretern der anderen 14 Vereine sorgte die Unterstützung in einer Gesamthöhe von 69.000 Euro für frohe Gesichter. Vorstandsmitglied Bernd Griese von der Volksbank Sauerland betonte in seiner Begrüßung und Präsentation: „Beide Vereine stehen beispielhaft für das, was die Zukunftsoffensive bewirken soll: nachhaltige Investitionen, die langfristig Kosten sparen und die Umwelt schonen. Unser Zukunftsoffensive steht für das, was uns antreibt: Wir wollen Zukunft gemeinsam mit den Menschen und Vereinen gestalten, die das Sauerland lebendig, stark und nachhaltig machen.“

69.000 Euro für die Zukunft: Die Volksbank Sauerland überreichte im Rahmen der Abschlussveranstaltung der Zukunftsoffensive 2025 in Meschede den symbolischen Spendenscheck an engagierte Vereine aus der Region.

Symbolischer Scheck über 69.000 Euro

Im Mittelpunkt des Abends stand die feierliche Übergabe des symbolischen Schecks über 69.000 Euro an die teilnehmenden Vereine. „Vereine sind das Herz unserer Region. Sie fördern Gemeinschaft, Zusammenhalt und Lebensfreude – Werte, die unbezahlbar sind. Genau deshalb ist es für uns selbstverständlich, sie auf ihrem Weg zu unterstützen“, sagte Vorstand Dr. Florian Müller.

Die Volksbank Sauerland betonte, dass sie mit der Zukunftsoffensive 2025 erneut ihr Engagement für Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung unterstreiche. „Es gibt nicht Gutes, außer man tut es“, zitierte der Volksbank-Vorstand den Dichter Erich Kästner zum Abschluss des Abends. „Unsere Vereine machen genau das: Sie gestalten Zukunft – und wir stehen an ihrer Seite.“

Nach dem offiziellen Teil lud die Volksbank die anwesenden Vereinsvertreter zu einem gemeinsamen Abendessen ein.

16 Vereine untersützt

Förderverein Pfadfinder Neheim

Ski-Club Sundern e.V.

Sauerländer Tennisklub Arnsberg 1907 e.V.

St. Josefs Schützenbruderschaft Heinrischtahl-Wehrstapel e.V.

Schützenbruderschaft St. Sebastian 1820 e.v. Hage

TuS Nuttlar e.V.

Musikverein Hagen e.V.

SV Rahrbachtal

Freizeitzentrum Saalhausen e.V.

VFL Fleckenberg 1930 eV.

TuS Lenhausen

Sauerländischer Gebirgsverein Abteilung Attendorn 1890 e.V.

TSV Saalhausen 1910 e.V.

Zucht-, Reit- und Fahrverein Schwartmecke und Umgebung e.V.

Schützenverein Rahrbach-Kruberg e.V:

TuS Halberbracht 1924 e.V.