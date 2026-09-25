Zukunft beginnt mit einer Ausbildung im Handwerk

Das Handwerk ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Ob beim Bau und der Sanierung von Wohnraum, der Installation moderner Energietechnik oder der Reparatur von Fahrzeugen – Handwerkerinnen und Handwerker sorgen täglich dafür, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Gleichzeitig übernimmt das Handwerk eine Schlüsselrolle bei den großen Herausforderungen unserer Zeit. Die Energiewende, der Klimaschutz und die Digitalisierung lassen sich nur mit gut ausgebildeten Fachkräften erfolgreich gestalten. Mit mehr als 130 Ausbildungsberufen bietet das Handwerk eine außergewöhnliche Vielfalt und eröffnet jungen Menschen zahlreiche Möglichkeiten, ihre Interessen und Talente in einen Beruf einzubringen.



Die Grundlage dafür bildet eine praxisnahe Ausbildung, die weit mehr bedeutet als den Einstieg ins Berufsleben. Im Ausbildungsbetrieb und in den überbetrieblichen Lehrgängen der Berufsbildungszentren erwerben Auszubildende Schritt für Schritt das fachliche Wissen und die praktischen Fertigkeiten, die sie für ihren späteren Beruf benötigen. Dabei entwickelt sich das Handwerk stetig weiter. Digitale Planungswerkzeuge, moderne Fertigungstechniken und innovative Energielösungen gehören heute in vielen Gewerken längst zum Berufsalltag. Tradition und Innovation gehen dabei Hand in Hand und machen das Handwerk zu einer Branche mit Zukunft.



Ausbildung eröffnet vielfältige Perspektiven

Auch nach der Ausbildung stehen im Handwerk viele Wege offen. Als Gesellin oder Geselle können Fachkräfte Berufserfahrung sammeln, sich zur Meisterin oder zum Meister weiterbilden oder den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Hinzu kommt, dass qualifizierte Fachkräfte in nahezu allen Gewerken gesucht werden, sodass eine Ausbildung hervorragende Perspektiven für den weiteren Berufsweg bietet.



Die Wahl eines Ausbildungsberufs prägt häufig den weiteren beruflichen Weg. Deshalb lohnt es sich, die vielfältigen Möglichkeiten des Handwerks frühzeitig kennenzulernen und unterschiedliche Berufe aus nächster Nähe zu erleben. Praktika, Ausbildungsmessen oder Gespräche mit Auszubildenden vermitteln authentische Einblicke in den Berufsalltag und erleichtern die berufliche Orientierung. Ergänzend bietet die Handwerkskammer Südwestfalen vielfältige Informations- und Beratungsangebote für alle, die sich für eine Ausbildung im Handwerk interessieren.



Das Handwerk gestaltet nicht nur unsere Gegenwart, sondern auch unsere Zukunft. Wer sich für diesen Weg entscheidet, wählt einen Beruf, in dem Ideen sichtbar werden, Verantwortung übernommen wird und jeden Tag etwas Bleibendes entsteht. Vielleicht beginnt genau hier der erste Schritt in eine berufliche Zukunft, die genauso vielfältig ist wie das Handwerk selbst.



Für Fragen rund um die Ausbildung im Handwerk und die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten steht Nadja Kohlwey von der Handwerkskammer Südwestfalen als Ansprechpartnerin zur Verfügung (Tel.: 02931-877 490, E-Mail: nadja.kohlwey@hwk-swf.de).

Quelle: HWK Südwestfalen/WOLL-Extramagazin Ausbildung und Handwerk