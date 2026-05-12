Zugabe für die „Krombacher Musikliebe“

Förderaktion für Musikvereine in der Region geht in die nächste Runde

Mit der Aktion hat die Brauerei genau den richtigen Ton getroffen: Über 350 Musikvereine hatten sich 2025 angemeldet und mit beeindruckendem Engagement teilgenommen. Vor allem die Vielzahl an kreativen, emotionalen und ideenreich umgesetzten Videos zeigte eindrucksvoll, wie lebendig, vielfältig und gemeinschaftsstiftend das musikalische Vereinsleben ist. Ein besonderer Höhepunkt war die Abschlussfeier in der Krombacher Braustube bei ausgelassener Stimmung und großer Freude über die gewonnenen Preise.

Genau daran knüpft die Krombacher Musikliebe nun erneut an. Ab sofort und bis zum 12 Juli 2026 sind Musikvereine aus den Regionen Siegen-Wittgenstein, Olpe, Hochsauerland, Märkischer Kreis sowie Mittelhessen eingeladen, sich unter www.krombacher.de/musikliebe zu registrieren und Teil der Aktion zu werden. Wer bei der Anmeldung zusätzlich noch einen Link zu seinem schönsten Musikmoment einreicht, der zuvor öffentlich auf YouTube, Instagram oder Facebook mit dem Hashtag #KrombacherMusikliebe veröffentlicht wurde, erhält im Rahmen einer Zusatzverlosung außerdem die Chance auf eine von drei Einladungen in die Krombacher Erlebniswelt – ein gemeinsames Erlebnis für den gesamten Musikverein.

In der anschließenden Abstimmungsphase kommt es dann auf die Unterstützung aus dem persönlichen Vereinsumfeld an. Wer seine Mitglieder, Familien und Freunde mobilisiert, sammelt wertvolle Stimmen für den eigenen Verein. Jede einzelne zählt und entscheidet über die Platzierung, die am 31. August 2026 feststeht. Der Verein mit den meisten Stimmen darf sich über 5.000 Euro zur Förderung der Vereinsarbeit freuen. Auch auf den nachfolgenden Plätzen warten attraktive Geld- und Sachpreise, darunter u. a. prall gefüllte Krombacher Kühlschränke.

Ihren Abschluss findet die Musikliebe Aktion im Oktober bei einem gemeinsamen Frühschoppen in der Krombacher Braustube. Im Mittelpunkt stehen dabei die ausgezeichneten Musikvereine und ihr Beitrag zum kulturellen Leben in der Region.