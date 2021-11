Zufrieden alt werden – Lebensqualität: Die Kraft der Umgebung

In der heutigen Zeit gerät die Lebensqualität immer weiter in den Hintergrund. Dies liegt insbesondere an dem erhöhten Druck und dem zunehmenden Stress, der vielen Menschen tagtäglich entgegentritt. Dabei ist sie so wichtig für das persönliche Wohlbefinden, die Psyche sowie die Gesundheit. Eine mangelhafte Lebensqualität kann zu Unzufriedenheit und Frustration führen. Speziell ältere Menschen leiden sehr stark unter einer schlechten Lebensqualität. Um diese zu steigern, spielt die Umgebung eine sehr wichtige Rolle. Menschen, die in ländlichen Regionen wie dem Sauerland zu Hause sein, sind oftmals entspannter und ausgeglichener als Menschen, die in Großstädten leben.

Wie das Wohnumfeld die Lebensqualität verbessern kann

Es ist kein Geheimnis, dass Menschen häufiger unzufrieden und frustriert sind, wenn sie immer wieder stressigen Situationen ausgesetzt sind. In Großstädten lässt sich dies besonders oft beobachten, denn die Atmosphäre sowie das Wohnumfeld ist selten ruhig. Straßenbahnen, Busse oder hupende Autos begleiten einen Menschen nahezu rund um die Uhr. Diese Unruhe führt wiederum dazu, dass ein Abschalten sowie Entspannen kaum möglich ist. Es kann jedoch sehr hilfreich sein, wenn betroffene Menschen an etwas positives Denken. Wer die Negativität vieler Menschen zu nah an sich heranlässt, übernimmt häufig dieses negative Gedankengut. Menschen, die sich in ländlichen Regionen hingegen zu Hause fühlen, sind weniger anfällig für Stress und Hektik. Dies liegt insbesondere an der Umgebung. Das Sauerland ist bekannt für seine atemberaubenden und weitläufigen Naturlandschaften, die jeden Tag dazu einladen entdeckt zu werden. Wanderungen sowie ein Ausflug zu dem Schloss Laer können wahre Wunder bewirken und das persönliche Wohlbefinden steigern. Des Weiteren spielt die frische Luft, fern von schädlichen Abgasen und Substanzen, eine sehr große Rolle. Nachweislich leben Menschen zudem länger, wenn sie in einer ruhigen und stressfreien Umgebung zu Hause sind.



Speziell ältere Menschen aus ländlichen Regionen leiden seltener an Erkrankungen als Städter. Vor dem Altern bleibt natürlich niemand verschont, denn es gehört zum Leben einfach dazu. So kann das zunehmende Alter mit Herausforderungen, verschiedenen Erkrankungen sowie unterschiedlichen Einschränkungen einhergehen. Doch viele Senioren aus dem Sauerland können besser mit diesen Veränderungen umgehen und sie auch akzeptieren. Menschen, die in ihren eigenen vier Wänden alt werden können, weisen zudem ein besseres Wohlbefinden sowie eine höhere Lebensqualität auf. In der heutigen Zeit gibt es außerdem viele Hilfsmittel und Möglichkeiten, die es ermöglichen, länger in der gewohnten Umgebung wohnen zu bleiben. Treppenlifte sind nur ein kleines Beispiel, doch sie können so viel verändern. Bei der Beratung für Treppenlifte in Siegen erhalten Interessierte alle wichtigen Informationen rund um das Thema Treppenlifte und erfahren, welche Art des Liftes in den eigenen vier Wänden umsetzbar ist. Dies macht zudem deutlich, dass die gewohnte Umgebung nicht immer verlassen werden muss, nur weil einige Herausforderungen auftreten. Für viele Menschen ist das Treppensteigen im Alter eine teils unüberwindbare Hürde, doch dank eines speziellen Liftes kann diese Hürde kinderleicht gemeistert werden.

Gesund und fit alt werden

Eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung sowie die tägliche Bewegung tragen ebenfalls zu einer erhöhten Lebensqualität bei. Dies gilt nicht nur für jüngere Menschen, auch ältere Menschen profitieren von einem gesunden Maß an Ernährung sowie Bewegung. Eine ausgewogene Ernährung kann zudem Krankheiten und körperliche Beschwerden vorbeugen und den Krankheitsverlauf von bereits vorhandenen Erkrankungen verlangsamen. Möchte ein Mensch besonders alt werden und gleichzeitig über eine gute Lebensqualität verfügen, dann ist dies unerlässlich. Das Altwerden bringt oftmals sowieso Herausforderungen mit sich, doch es ist wunderbar, wenn diese Einschränkungen so gering wie möglich ausfallen. Um die Lebensqualität bis ins hohe Alter aufrechtzuerhalten, sollten zudem ungesunde Gewohnheiten sowie ein schlechter Lebensstil abgelegt werden. Zu den ungesündesten Gewohnheiten zählen das Rauchen, ein Mangel an Bewegung sowie der permanente Konsum von ungesunden Lebensmitteln. Können diese Gewohnheiten abgelegt oder zumindest reduziert werden, steht der Gesundheit im zunehmenden Alter kaum noch etwas im Wege. Damit jedoch Senioren jedoch nicht nur über eine gute Gesundheit verfügen, sondern zudem über ein gewisses Maß an Zufriedenheit und Ausgeglichenheit, sind soziale Kontakte sehr wichtig. Der regelmäßige Kontakt zu anderen Menschen ist sehr wichtig. Das Kaffeetrinken oder der Spaziergang mit einem guten Freund kann wahre Wunder bewirken. Der Austausch mit anderen Menschen wirkt außerdem der zunehmenden Vereinsamung entgegen und gibt Betroffenen das Gefühl, nicht alleine zu sein.



Neben den bereits genannten Aspekten sollte auch ein großes Augenmerk auf die Vorsorge gelegt werden. Arztbesuche und Vorsorgeuntersuchungen sollten regelmäßig wahrgenommen werden, damit bei Veränderungen frühzeitig reagiert werden kann. Im Alter können verschiedene Krankheiten auftreten, doch wenn diese frühzeitig diagnostiziert werden, kann der Krankheitsverlauf minimiert werden. Es ist jedoch auch wichtig, dass die Psyche gesund ist. Insbesondere im Alter treten häufiger Ängste und Unsicherheiten auf, die Menschen ganz schön in die Irre führen können. Gute Gedanken, schöne Erinnerungen sowie positive Erfahrungen können dem jedoch aktiv entgegenwirken. Sofern es der körperliche sowie geistige Gesundheitszustand zulässt, sollten es sich ältere Menschen gut gehen lassen und den Lebensabend in vollen Zügen genießen. Und sollten doch einmal Herausforderungen auftreten, die nicht alleine zu meistern sind, sollte sich niemand davor scheuen, andere Menschen um Hilfe zu bitten.