Zu Fuß unterwegs durch schöne Landschaften – beim Wandern im Sauerland

Das Sauerland ist eine der beliebtesten Wanderregionen in Nordrhein-Westfalen. Zwischen Ebbe-, Rothaar- und Lenngebirge gibt es eine Vielzahl an Wanderwegen, die durch Felder, Wiesen und Wälder, zu Stauseen und Talsperren führen. Daher ist es nicht erstaunlich, dass das Wandern zu den bevorzugten Freizeitaktivitäten der Sauerländer zählt.

Fußschmerzen beim Wandern vorbeugen

Um den Biggesee und den nahegelegenen Listersee führt ein circa 45 Kilometer langer Rundwanderweg. Die Strecke eignet sich gut für mehrtägige Wanderausflüge und kann an zwei aufeinanderfolgenden Tagen erwandert werden. Wandern ist eine Ausdauersportart, die keine Vorkenntnisse erfordert und auch für sportliche Einsteiger geeignet ist. Beim Laufen längerer Strecken können jedoch die Füße schmerzen. Häufigste Ursache für Fußschmerzen beim Wandern sind zu enge Wanderschuhe. Oft bilden sich Tage nach einer anstrengenden Wandertour blutgefüllte Blasen im Fußbereich. Blasen am Fuß werden durch dauerhafte Reibung aufgrund zu kleiner oder unzureichend eingelaufener Schuhe, zu großer Socken oder zu starker Feuchtigkeit im Wanderschuh verursacht. Nach einer Bergtour im Sauerland in klobigen Wanderstiefeln sind schmerzende Füße nicht auszuschließen. Blasen am Fußballen, an der Ferse und zwischen den Zehen sind vermeidbar, wenn bei der Fußpflege auf einige Details geachtet wird. Da gesunde Füße eine Grundvoraussetzung für ein aktives Leben sind, wird bei schmerzenden Füßen und anderen Fußproblemen meist professionelle Unterstützung wie etwa durch medizinische Fußpflege in Betracht gezogen. Eine Fußbehandlung, wie sie beispielsweise die Podologie Kaschuba durchführt, beginnt mit einer sorgfältigen podologischen Fußanalyse. Dazu zählt neben einer genauen Anamnese auch die Befunderhebung. Danach wird ein individuelles Behandlungskonzept zusammengestellt. Die Leistungen einer podologischen Praxis umfassen klassische Fuß-Komplettbehandlungen, spezielle Nagelbehandlungen und Hautbehandlungen sowie oft auch ambulante Fußpflege bei Kunden zu Hause. Behandelt werden unter anderem Hühneraugen, Blasen und Warzen. Die podologischen Maßnahmen richten sich nach den individuellen Bedürfnissen oder den Empfehlungen des behandelnden Hausarztes. Häufige Fußprobleme, wie Pilzinfektionen, Nagelprobleme und Hautläsionen sind gut behandelbar, wenn möglichst frühzeitig reagiert wird. Es ist ratsam, darauf zu achten, dass bei der Fußpflege alle notwendigen hygienischen Standards eingehalten werden. Für sämtliche Behandlungen sollten ausschließlich sorgfältig sterilisierte und keimfrei verpackte Instrumente zum Einsatz kommen.

Idyllische Wanderrouten entdecken

Der Blasenbildung am Fuß kann durch das Tragen bequemer, gut sitzender Schuhe vorgebeugt werden. Regelmäßiges Barfußlaufen trainiert die Füße und trägt dazu bei, dass diese unempfindlicher werden. Neue Wanderschuhe sollten zunächst bei einem kurzen Spaziergang „eingelaufen“ werden, bevor man sie bei einer längeren Wanderung trägt. Wandern bei Regen ist im Sauerland sehr beliebt. Wenn die Regentropfen rhythmisch auf die Kapuze tropfen, fühlt sich das Draußensein richtig ursprünglich an. Natur pur erleben kann man beispielsweise beim Wildwetter-Wandern im Schmallenberger Sauerland. Die Wahl der passenden Wanderroute ist essenziell, um sich nicht zu überfordern. Als Basis bei der Wanderplanung dient die eigene Fitness. Während ein Spaziergang über die Felder auch ohne große Übung bewältigt werden kann, ist für eine längere Wandertour eine gute Kondition notwendig. Als einer der schönsten Wanderwege gilt der Olsberger Kneippwanderweg. Die etwa 40 Kilometer lange Wanderroute verläuft rund um den Kneippkurort Olsberg und führt größtenteils durch eine wasserreiche Landschaft. Unterwegs besteht die Möglichkeit zum Kneippen und man kann die Füße in kla­ren Bä­chen erfrischen.