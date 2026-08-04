Zirkusprojektwoche des Kinder- und Jugendzentrums Neheim

Manege frei für 80 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahre!

Für das Projekt wurde der pädagogische Wanderzirkus Circus ZappZarap aus Leverkusen samt großen Zirkuszelt engagiert. In der Projektwoche werden unter dem Motto „Kannst du nicht war gestern“ spannende und vielseitige Workshops angeboten. Von Akrobatik über Feuerkunst bis zum Drahtseilakt; Alles kann erlernt werden.

Neben dem Training mit den Elementen der Circuskunst werden neue Freundschaften geknüpft, Grenzerfahrungen gemacht, Hobbys entdeckt und Gemeinschaftssinn entwickelt. Das Ganze mit jeder Menge Spaß und Action. Die Show am Ende des Projekts ist für alle frisch gebackenen Artisten der Höhepunkt. Dann können sie allen zeigen, was in ihnen steckt. Sie jonglieren, sie zaubern und verzaubern, sie belustigen und sie bringen die knisternde Spannung mitten ins Publikum. Untermalt wird die fulminante Show von professionellen Lichteffekten, Tontechnik, Popcornduft und sicher tosendem Applaus.

Am Mittwoch, 19. August findet um 19 Uhr zudem ein Wortgottesdienst unter dem Motto „Manege frei für das Leben“ mit anschließendem kleinen Umtrunk im Zirkuszelt statt. Unterstützt wird das Zirkus- und KiJu Team von 10 ehrenamtlichen Mitarbeitenden in den Workshops, sowie rund 30 ehrenamtlichen HelferInnen beim Auf- und Abbau. Möglich gemacht haben dieses Projekt zahlreiche Sponsoren und private Spender als finanzielle Unterstützung.

Zirkuspremiere: Am 21. August um 15: 30 Uhr

Zweite Aufführung: Am 22. August um 11:00 Uhr

Zur Information:

Der Circus ZappZarap ist ein wandernder pädagogischer Zirkus für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Winterlager in Leverkusen. Der Zirkus bereist vorwiegend Deutschland, Österreich und das benachbarte Ausland und macht zusammen mit vielfältigen Einrichtungen der Kinder- und Jugendbildung zirkuspädagogische Projekte zur Stärkung dieser Einrichtungen und zur Förderung von Sozialräumen.