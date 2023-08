Zielen. Werfen. Darten.

Vereinsgründung in Schmallenberg: Darts-Hype am Wormbacher Berg

Ein Nischensport, der nun auch in Schmallenberg ganz groß rauskommt. Darts ist schon jetzt ein wachsender Sport in Deutschland. Allein zwischen 2016 und 2022 hat sich die Anzahl der Mitglieder beim Deutschen Dart-Verband (DDV) von etwas mehr als 10.000 auf über 22.000 mehr als verdoppelt. Tendenz steigend. Unter dem Dach, des SV Schmallenberg/Fredeburg e.V. gibt es ihn nun auch in Schmallenberg: Einen neuen Darts-Verein.



Wie kam es zum Sprung aus den privaten Partykellern in einen Sportverein? Das Gründerteam – Florian Uting, Jens Schultz, Christian Schulte und Tobias Gamm – gibt im Interview mit WOLL Antworten auf viele Fragen.



„Darts kennen viele als Kneipenvergnügen. Nebenbei ein paar Pfeile werfen. Heute ist es eine Sportart, die immer mehr Begeisterung auslöst – so ist es auch bei uns“, berichtet Florina Uting. Der 1. Vorsitzende Uting hat sich gemeinsam mit seinen Dart-Freunden nach drei Jahren privaten Treffen dazu entschieden, den Vorstoß in die Vereinsgründung zu wagen. Zum Darts-Spielen braucht es nicht viel Platz. Eine Scheibe an der Wand, davor eine Markierung im Abstand von 2,37 Metern, drei Pfeile pro Spieler – schon kann es losgehen. „Eigentlich ist es tatsächlich so einfach“, lacht Florian Uting. Er weist allerdings darauf hin, dass Geschicklichkeit, Konzentration und Präzision für diese Wurfsportart im Vordergrund stehen.

Quelle: WOLL Magazin

Mittlerweile erlebt das SV-Heim am Wormbacher Berg in Schmallenberg einen wahren Darts-Hype. Immer donnerstags um 19 Uhr heißt es hier (sich) zu treffen: Mit der Scheibe im Fokus, Freude an der Gemeinschaft und mit voller Konzentration. Zum Training können alle kommen, die mindestens 16 Jahre alt sind. „Wir schauen mal, wohin die Reise geht. Vielleicht können wir ja sogar eine Jugendmannschaft stellen. Im Vordergrund steht für uns aber erstmal die Teilnahme am Ligabetrieb und irgendwann auch höherklassig zu spielen“, erklärt Jens Schultz vom geschäftsführenden Vorstand des Schmallenberger Darts-Verein. Das Ziel, sich in Turnieren zu messen, ist für Schultz nichts Neues. Er bringt bereits entsprechende Liga-Erfahrung mit. Seit einigen Wochen wird am Wormbacher also schon fleißig geworfen. „Eine eigene Darts-Abteilung, die dem SV Schmallenberger/Fredeburg e.V. angegliedert ist, das war wirklich die beste Idee zum Start. Das SV-Heim ist die perfekte Location für unseren Sport“, ergänzen die beiden Vereins-Kassierer Christian Schulte und Tobias Gamm. In erster Linie kommt es den Gründern nun darauf an, eine solide Vereinsbasis mit zahlreichen Mitgliedern zu etablieren. Wer also Talent hat und die Leidenschaft für die Pfeile kennt, ist herzlich willkommen. Das nötige Equipment wird selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Interessierte können sich bei Florian Uting melden (0160 92970494) oder einfach donnerstags zum Training kommen.