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Zeitreise für die ganze Familie: Stadtführung für Kinder und Eltern in Meschede

Geschichte lebendig erleben – das bietet die Familienstadtführung durch Meschede, die auf unterhaltsame Weise große und kleine Gäste mitnimmt auf eine Reise durch die Vergangenheit der Stadt.

9. Juli 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Lisa Pütz

Ob Kaiser Otto, Emhildis oder Napoleon: Mit Rollenspielen, Kostümen und Humor bringt der Gästeführer Familien mit Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren die bewegte Geschichte Meschedes näher. Die familienfreundliche Führung dauert rund eine Stunde und startet am Samstag, 25. Juli 2026, um 14:30 Uhr an der Tourist-Information Meschede.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 6,- Euro pro Person für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren. Jüngere Kinder dürfen in Begleitung der Eltern kostenlos mitgehen.

Ein wichtiger Hinweis: Bei der Führung ist ein Blindenhund dabei. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung bei der Tourist-Information Meschede unter Tel. 0291-9022443 oder online unter www.hennesee-sauerland.de/stadtfuehrungen-meschede erforderlich.

Zwei weitere Familienstadtführung sind für Samstag, 29. August 2026 und Samstag, 17. Oktober 2026 jeweils um 14:30 Uhr geplant.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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