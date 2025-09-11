Zeitarbeit und Personalvermittlung mit der Henrichs GmbH

Zeitarbeit bietet Unternehmen die Flexibilität, kurzfristige Personalengpässe zu überbrücken, indem Mitarbeiter von einer Zeitarbeitsfirma für eine begrenzte Zeit überlassen werden. Diese Mitarbeiter sind zwar im Einsatz bei einem anderen Unternehmen, bleiben aber bei der Zeitarbeitsfirma angestellt.



Personalvermittlung geht noch einen Schritt weiter: Hier unterstützt eine Agentur Unternehmen bei der gezielten Suche nach qualifizierten Kandidaten für offene Stellen. Dabei werden passende Talente gefunden und direkt an das suchende Unternehmen vermittelt.



Temp to Perm ist eine attraktive Option für Unternehmen, die Flexibilität und Planungssicherheit vereinen möchten. Hierbei werden Mitarbeiter zunächst über Zeitarbeit eingestellt, mit der Möglichkeit, später in eine Festanstellung übernommen zu werden.

In einer Welt, die sich ständig wandelt, ist die richtige Besetzung von Positionen entscheidender denn je. Genau hier kommt Gian Franco Putzu und das Team von der Henrichs GmbH ins Spiel. Mit unserer langjährigen Erfahrung und einem hochmotivierten Team bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse. Als Ihr verlässlicher Partner aus Schmallenberg unterstützen wir Sie dabei, die besten Talente zu finden und erfolgreich in Ihr Unternehmen zu integrieren. Vertrauen Sie auf die Henrichs GmbH – wir bringen Ihr Unternehmen voran!



