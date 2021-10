Zeit zum Sein

Energy Life Balance Hotel Stockhausen

Unterstützung bietet dabei das professionelle Team der MSP Trainerakademie Deutschland. Mit ihrer langjährigen Erfahrung helfen sie gestressten wie auch schon im Burnout befindlichen Menschen dabei, zurück zu mentaler Stärke zu finden – und das nun auch im Sauerland, in Kooperation mit dem Hotel Stockhausen.

Das Hotel der Familie Stockhausen liegt idyllisch in Sellinghausen zwischen bewaldeten Hügeln und romantischen Fachwerkhäusern im Schmallenberger Sauerland. Seit vielen Jahren kommen Erholungssuchende – ob jung oder alt – hierher, zum Golfspielen, Reiten oder, um das vielfältige Wellness-Angebot im Hotel in vollen Zügen zu genießen.

Doch inzwischen wollen die Gäste mehr als „nur“ Urlaub. „Viele Menschen, die ins Hotel kommen, leiden unter Stress, Mobbing, Burnout sowie beruflichem Druck. Sie können keine Belastungen mehr aushalten oder kompensieren. Wir wollen diese Menschen in diesem Hotel inmitten herrlicher Natur dabei unterstützen, wieder entspannter zu werden“, so Diplom-Psychologin Dr. h.c. Marlis Speis. Sie ist Gründerin der staatlich anerkannten MSP Trainerakademie und Unternehmensberatung und leitet zusammen mit ihrem Team hochwertige Trainings-, Coachings- und Ausbildungsseminare. Vor bereits mehr als dreißig Jahren hat sie begonnen, sich mit Themen wie Stress, Mobbing und Krisen bis hin zum Burnout auseinanderzusetzen. Sie ist eine Expertin mit großer Erfahrung, wenn es darum geht, Arbeits- und Lebenskrisen zu erkennen, zu bewältigen oder bestenfalls bereits präventiv dagegen zu wirken. Vor einem Jahr hat sie mit ihrem Team begonnen, im Hotel Stockhausen genau dafür neue Coaches auszubilden, damit dort demnächst entsprechend Seminare, Kurse und Ausbildungsschulungen sowie Einzelcoachings abgehalten werden können.

Seit vielen Jahren ist Marlis Speis privater Gast im Hause und der Familie Stockhausen freundschaftlich verbunden. „Da lag es eigentlich nahe, dass wir kooperieren und unsere Kompetenzen bündeln. Gemeinsam konnten wir ein Programm auf die Beine stellen, das Erholung auf höchstem Niveau verspricht – körperlich und mental“, erklärt Guido Stockhausen-Weinem, der gemeinsam mit seiner Frau Anja das Hotel führt. „Wir bieten Seminare gekoppelt mit Entspannungskursen, auch Yoga oder Antistress-Massagen, an. Wir haben die Infrastruktur und die Ruhe, die durch die umgebende Natur entsteht, aber auch durch unser motiviertes und immer freundliches Team. Die besten Voraussetzungen, um zu entschleunigen – und das soll sich auch auf das Leben außerhalb des Hotelbesuchs auswirken.“

Marlis Speis und Guido Stockhausen-Weinem

Anleitung zur Selbsthilfe

„Oft kommt man aus dem Urlaub zurück in den Alltag und fragt sich direkt: Wann kann ich endlich wieder Urlaub machen?“, stellen viele Hotelgäste fest. „Das soll sich hier ändern. Die Hotelgäste sollen aus dem Urlaub Übungen für zu Hause mitnehmen, eine Anleitung zur Selbsthilfe bekommen, und dafür arbeiten wir nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch.“

Das Angebot ist auf ganz individuelle Fragen der Hotelgäste ausgerichtet, richtet sich aber auch an Arbeitnehmer im Rahmen des Gesundheitspräventionsgesetzes SGB V § 20a, welches 2015 auf den Weg gebracht wurde. „Jeder Arbeitgeber ist demnach verpflichtet, seine Mitarbeiter in einem Antistress-Kurs beraten und coachen zu lassen. Betriebliche Gesundheitsförderung nach SGB V § 20a für den Arbeitsplatz fördert Maßnahmen, die die gesundheitlichen Belastungen der Arbeitswelt mindern und gesundheitliche Potentiale stärken. Diese Maßnahmen sind in §3 Nr. 34 EStG6 geregelt und bis zu einem Betrag von jährlich 600 Euro pro Jahr und Mitarbeiter steuerfrei.

Sechs Tagungsräume und 114 Betten stehen im Hotel Stockhausen zur Verfügung. Das Inhaber-Ehepaar steht voll hinter der Idee, kooperative Gesundheitspräventions- Seminare anzubieten. Guido Stockhausen-Weinem lässt sich seit einigen Monaten selbst zum Coach ausbilden: „Wäre die Pandemie nicht gewesen, wären wir schon ein ganzes Stück weiter. Aber ich bin jemand, der nach Lösungen sucht. Für mich war es daher wichtig, dass ich mich selbst ausbilden lasse, damit ich weiß, wovon in rede – und auch für die Mitarbeiterführung und im Umgang mit meinen Gästen.“ Und auch Dr. h.c. Marlis Speis ist von der Kooperation überzeugt: „Wir waren uns sicher, wenn ein Hotel das stemmen kann, dann dieses. Bereits 2019 haben wir das Hotel als Energy Life Balance Hotel ausgezeichnet.“

Mehr als Erholung

„Wir denken, dass wir ein tragbares Konzept geschaffen haben, an dem wir in Zukunft arbeiten können und das uns auch dabei hilft, das Hotel stetig nach vorne zu bringen“, so Guido Stockhausen-Weinem.„Als Sauerländer Hotelier steckt man das Geld, das man verdient, in aktuelle Projekte, um das Hotel auch für kommende Generationen zukunftsfähig starkzumachen. Da hatten wir in der Vergangenheit noch einiges an Aufholbedarf, aber jetzt sind wir auf dem richtigen Weg.“

Theoretisch können die Menschen überall Urlaub machen – sie fliegen um die ganze Welt. „Aber der Trend, dass im Hotel jemand ist, bei dem der Gast sein Stressproblem loswerden kann, von dem er Unterstützung bekommt, das ist neu und dafür muss man nicht ans andere Ende der Welt fliegen. Der Mensch will sich nicht nur erholen, er braucht in schwierigen Phasen seines Lebens Hilfe. Das ist das, was wir mit unserem Angebot und der Kooperation abdecken wollen“, so Marlis Speis.

Den Unterschied merkt Guido Stockhausen-Weinem bereits jetzt: „Diese Kooperation ist in dieser Form einmalig. Leitkonzepte mit Gesundheitskooperationen gab es natürlich schon vorher, aber diese Professionalität, dieses Team, das wir über die letzten Jahre aufgebaut haben, das ist besonders. Die Gäste spüren das. Ich bin jetzt viel mehr in der Lage, schnell einzugreifen, wenn ich merke, dass ein Gast mit einem Problem hierherkommt. Wir alle haben da ein Feingefühl entwickelt, das sich in Zukunft sicherlich positiv auswirken wird – und das macht wahnsinnig viel Spaß!“, resümiert er.