Zeit für Veränderungen

Natursteine und mehr für den natürlichen Garten

Frühling! – Sonnenstrahlen. Vogelgezwitscher. Hier und da sprießen die ersten bunten Frühlingsboten aus dem Boden. Der Blick in den Garten lässt alte Planungen wieder aufleben. Man wollte doch den Garten verändern und ein wenig Abwechslung hineinbringen? Wie und wo soll vielleicht die Treppe neu verlaufen? Wo könnten die Beete und Pflanzen durch eine Mauer hervorgehoben werden? Wollte man nicht schon immer ein neues Pflaster in den Gartenwegen verlegen? Und wie war das mit einem neuen Sichtschutz? Soll die Terrasse neugestaltet werden? Reichlich Ideen und Pläne wurden geschmiedet. Bei all diesen und vielen anderen Fragen und Herausforderungen rund um den natürlichen Garten bietet Heco Naturstein GmbH aus Eslohe- Cobbenrode ein umfassendes und vielseitiges Angebot an passenden Natursteinen und sonstigen Produkten für die perfekte harmonische Gartengestaltung.

Naturstein – natürlicher Alleskönner mit Potenzial

Natursteine sind zeitlos, strapazierfähig, elegant, einzigartig – und vor allem natürlich. Natursteine sind sprichwörtlich Alleskönner. Jeder Stein ist ein Unikat, wie die Natur ihn schuf. In Jahrmillionen „gewachsen“. Egal, ob als Pflaster, Palisade, Mauer oder Stufe – mit Natursteinen wird jeder Garten aufgewertet und besonders individuell. Die Firma Heco Naturstein GmbH aus Eslohe-Cobbenrode bietet ein großes Programm an unterschiedlichen Natursteinen: Sandsteine, Quarzite, Granite oder Basaltsteine. Darüber hinaus führt Heco eine große Auswahl an Keramikplatten sowie historischen Baustoffen wie Deelenpflaster, Mühlsteine oder dekorative Sandsteintröge. Bei Heco bekommen Gartenfreunde und Naturliebhaber beste Anregungen und Ideen für ihren Garten oder die Terrasse. Ganz gewiss finden sie in der ständigen Ausstellung das eine oder andere natürliche und individuelle Schmuckstück für die Garten- oder Balkonverschönerung.

Quelle: Heco

Neue Wege gehen

Neben dem klassischen Einsatz im Garten- und Außenbereich finden Natursteine auch im Innenbereich hervorragende Einsatzmöglichkeiten, um Haus und Heim aufzuwerten. Besonders als Bodenplatten im Eingangsbereich bewähren sich Natursteine. Keine Frage, mit Natursteinen lassen sich viele Ideen verwirklichen, um faszinierende und hochwertige Blickfänge sowie optische Höhepunkte zu setzen. Das Sortiment ist weltweit ausgelegt: Es reicht von Grauwacke und Anröchter Dolomit aus der näheren Heimat über Basalt aus der Eifel, Wesersandstein und Muschelkalk aus Deutschland zu Porphyr und Gneis aus Italien, Schiefer aus Portugal und schließlich zu Natursteinen aus Vietnam, China und Indien. Im Klartext: In Cobbenrode findet jeder Gartenfreund, was er sucht.

Persönliche Beratung und umfassender Service

Neben der Auswahl an Steinen und weiteren Produkten sowie der großen Musterausstellung zeichnen sich die Natursteinexperten von Heco durch eine umfassende Beratung aus. Fachkundig werden private Kunden und gewerbliche Geschäftspartner bei der Umsetzung natürlicher Ideen und individueller Pläne unterstützt.

Quelle: Heco

Sonntag ist Schautag

Die ideale Gelegenheit, um in aller Ruhe zu stöbern, sich inspirieren zu lassen und die große Auswahl an Natursteinen und deren Einsatzmöglichkeiten in der Heco-Ausstellung und dem Mustergarten kennenzulernen, bietet sich werktags von 8:00 bis 17:00 Uhr, samstags von 8:00 bis 12:00 Uhr und an Schautagen am Sonntag an. Sonntags ist allerdings keine Beratung und kein Verkauf möglich.