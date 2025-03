Zeichen setzen für den Klimaschutz

Stadt Warstein beteiligt sich an der weltweiten Aktion „Earth Hour“

Am 22. März stellen weltweit viele Einrichtungen, Institutionen und Privatpersonen für eine Stunde ihr Licht aus: Mit dieser „Earth Hour“ genannten Aktion setzen Millionen Menschen ein Zeichen für eine Zukunft ohne Klimakrise. Auch die Stadt Warstein beteiligt sich an dieser Aktion durch Ausschalten der Beleuchtung am städtischen Rathaus und am Glockenspiel. „Wir freuen uns, wenn auch viele Bürgerinnen und Bürger sich daran beteiligen“, regt Bürgermeister Thomas Schöne an.

Die Aktion Earth Hour macht seit 2007 auf die Herausforderungen im Bereich des Klima- und Umweltschutzes aufmerksam: Am Samstag, 22. März, um 20.30 Uhr Ortszeit werden weltweit die Lichter für eine Stunde ausgestellt, so auch am Rathaus und Glockenspiel der Stadt Warstein. „Die Earth Hour macht deutlich, dass sich Menschen auf der ganzen Welt der Herausforderungen des Klimawandels bewusst sind und sie gemeinsam an die Notwendigkeit des Klimaschutzes erinnern. Mitmachen kann man einfach durch eine Stunde Lichtausschalten, beispielsweise in den eigenen vier Wänden“, ermuntert auch Josefine Wunderlich, Leiterin des Sachgebiets Klima, Energie, Mobilität, alle Bürgerinnen und Bürger. Teilnehmende können zudem unter dem Hashtag #lichtaus und #earthhour ihre Fotos oder Videos zu der Aktion in den sozialen Netzwerken posten.

In Deutschland steht die weltweite Aktion 2025 unter dem Motto „Licht aus. Stimme an. Für einen lebendigen Planeten.“ Das heißt, dass in diesem Jahr auch zu Singevents zur Earth Hour aufgerufen wird. Josefine Wunderlich bemerkt: „Die Idee zur Ergänzung der Aktion um musikalische Beiträge finde ich gut und bin gespannt, wie das die Teilnehmenden umsetzen. Im Dunkel soll man ja auch besser hören.“ Die Earth Hour ist angesichts verheerender Wetterereignisse, stets neuer Hitzerekorde und schwindender natürlicher Ressourcen aktueller denn je.

Weitere Informationen zu der Aktion sind auf der Seite von WWF nachzulesen: https://www.wwf.de/earth-hour.