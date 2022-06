Zehn Sauerländer Kufen-Sportlerinnen und -Sportler im Olympiakader

Foto: Verleihung des Silbernen Lorbeerblatts durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Berliner Schluss Bellevue, Dritte von links Hannah Neise mit dem Team der Bundespolizei. – Foto: Steffen Kugler / BSD / Bundesbildstelle

Winterberg. (pst) Für die im Olympiawinter äußerst erfolgreichen Kufensportler sind nun die Kaderlisten für die Bundes- und Landeskader beschlossen worden. Aus dem Bereich des Nordrhein-Westfälischen Bob- und Schlittensportverbandes (NWBSV) sind erstmals zehn NWBSV-Sportler/innen für den Olympiakader (OK) nominiert worden, angeführt von den Olympiasiegerinnen im Bob Laura Nolte mit Deborah Levi (BSC Winterberg/SC Potsdam), im Skeleton Hannah Neise (BSC Winterberg) sowie Silbermedaillengewinner Christopher Weber (Viererbob) und Bronzemedaillengewinner Matthias Sommer (Zweierbob, beide BSC Winterberg). Alle weiteren NWBSV-Olympiateilnehmer von Peking haben ebenfalls den Sprung in den Olympiakader und damit in die höchste Förderstufe im deutschen Sport geschafft (siehe Liste unten).

Dank des Erfolges bei der Weltmeisterschaft im Rennrodel-Doppelsitzer auf ihrer Heimbahn in Winterberg rückt Cheyenne Rosenthal in den Olympiakader auf. – Foto: Philip Stallmeister / NWBSV

Aufgerückt in den Olympiakader sind Matthias Sommer und Rennrodlerin Cheyenne Rosenthal (beide BSC Winterberg). Anschieber Sommer feierte im Zweierbob von Christoph Hafer (BC Bad Feilnbach) die Bronzemedaille im chinesischen Yanqing National Sliding Center. Cheyenne Rosenthal gewann mit Jessica Degenhardt (RSC Altenberg) auf ihrer Heimbahn in der VELTINS-EisArena den historischen ersten Weltmeistertitel im Rennrodel-Doppelsitzer der Frauen. „Unser Stützpunkt hat jetzt am gesamten Olympiakader des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland einen Anteil von 25 Prozent, bei Skeleton sind es sogar 50 Prozent (Vorjahr 37,5 Prozent). In der Disziplin Rennrodeln besteht mit 8,33 Prozent noch Nachholbedarf. Hier hoffen wir auf einen Aufstieg von Robin Geueke/David Gamm in den OK nach dem nächsten Winter. Voraussetzung dafür ist mindestens Platz acht bei der Weltmeisterschaft 2023 in Oberhof. Bei einer weiteren guten Entwicklung ist auch Felix Seibel nicht chancenlos für einen Aufstieg in den OK“, analysiert Alois Schnorbus, Vizepräsident des NWBSV, die Situation.

Eine große Ehre wurde den erfolgreichen Olympioniken des Stützpunkts für ihre Medaillenerfolge bei den Olympischen Winterspielen jüngst mit der Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zuteil. Die höchste deutsche Sportauszeichnung erhielten: Hannah Neise (Goldmedaille Skeleton), Laura Nolte und Deborah Levi (Goldmedaille Zweierbob), Christopher Weber (Silbermedaille Viererbob) und Matthias Sommer (Bronzemedaille Zweierbob).

Für den Perspektivkader (PK), die zweithöchste Förderstufe im deutschen Sport, sind Anschieberin Annika Drazek (TV Gladbeck), Pilotin Charlotte Candrix (TuS Hachenburg) im Bob, die Rennrodeldoppelsitzer David Gamm/Robin Geueke (beide BSC Winterberg) und Skeletoni Felix Seibel (BRC Hallenberg) nominiert.

Olympiakader: BOB

Leonie Fiebig Anschieberin BSC Winterberg

Deborah Levi Anschieberin SC Potsdam/BSC Winterberg

Kira Lipperheide Anschieberin TV Gladbeck

Laura Nolte Pilotin BSC Winterberg

Matthias Sommer Anschieber BSC Winterberg

Christopher Weber Anschieber BSC Winterberg

SKELETON

Alexander Gassner BSC Winterberg

Jacqueline Lölling RSG Hochsauerland

Hannah Neise BSC Winterberg

RENNRODEL

Cheyenne Rosenthal BSC Winterberg

Perspektivkader:

BOB

Charlotte Candrix Pilotin TUS Hachenburg (Rhl.-Pfalz, Betreuung durch NWBSV)

Annika Drazek Anschieberin TV Gladbeck

SKELETON

Felix Seibel BRC Hallenberg

RENNRODEL

David Gamm BSC Winterberg

Robin Geueke BSC Winterberg