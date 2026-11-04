Zehn Jahre Nordicsport-Arena: Auf dem richtigen Weg – aber noch nicht am Ziel

Dank guter Schneelage die bislang höchste Ausschüttung an die Loipenvereine: Zehn Jahre nach ihrer Gründung zog die Nordicsport-Arena Sauerland bei ihrer Mitgliederversammlung Bilanz. Der Verein ist auf dem richtigen Weg. Doch es liegen noch Aufgaben vor ihm – vor allem gilt es, mehr Mitglieder zu gewinnen und die Loipenvereine mit Sommerangeboten unabhängiger vom Naturschnee zu machen.

31.800 Euro flossen nach dem vergangenen Winter an die Vereine, die in 16 Langlaufgebieten die Loipen spuren. Ein Rekord – und doch nur ein Teil dessen, was der Loipenbetrieb tatsächlich kostet. „Das deckt die Kosten noch nicht komplett, ist aber ein gewaltiger Schritt in die richtige Richtung“, sagt der Vorsitzende Stefan Küpper. Verteilt wird das Geld nach einem festen Schlüssel. Er berücksichtigt unter anderem, wie viele Loipenkilometer ein Gebiet gespurt und wie viele Tickets es selbst verkauft hat.

Bester Winter seit 2017/18

Gemessen am Angebot war der vergangene Winter für Langläufer der beste seit 2017/18. An einigen Tagen waren erstmals seit längerer Zeit wieder rund 400 Loipenkilometer gespurt. Schneereicher war zwar der Winter 2020/21. Doch im Corona-Lockdown konnten die Vereine dieses Potenzial nicht voll ausschöpfen – als Vergleichsbasis kann dieser Winter somit nicht herangezogen werden.

Loipen schneit es nicht vom Himmel

Hinter jeder frischen Spur stecken Menschen mit Know-how und Engagement für den Sport. Ehrenamtlich ziehen sie in der Region bis zu 500 Loipenkilometer pro Tag. Gespurt wird mit viel Erfahrung, Gespür für Schnee und Wetter – Tag für Tag. Dass sich dieser Aufwand zumindest zum Teil refinanziert, dafür sorgt die Nordicsport-Arena Sauerland seit nunmehr zehn Jahren.

Ihre Wurzeln liegen im Arbeitskreis Nordisch der Wintersport-Arena Sauerland. Anfang der 2010er-Jahre entwickelte er gemeinsam mit der Sporthochschule Köln ein Konzept für die nordischen Skigebiete: Die Loipen wurden neu vermessen, digital kartiert und nach DSV-Kriterien beschildert. Geblieben sind die besten und schneesichersten in 16 Langlaufgebieten. Schon damals war die Refinanzierung eine der wichtigsten Aufgaben. Die zunächst eingeführten Jahrestickets mussten jedoch jedes Jahr neu gekauft werden – die Lösung war ein eigener Dachverein. Wichtig: Alle Einnahmen kommen den Loipenvereinen zugute, die in den einzelnen Gebieten tätig sind. So kann jeder Langläufer selbst zum Erhalt seines Sports in bestmöglicher Qualität beitragen.

Ziel: mehr als 500 Mitglieder

Der Großteil der 31.800 Euro stammt aus Mitgliedsbeiträgen. Deshalb will der Verein künftig noch stärker für eine Mitgliedschaft werben. Aktuell zählt die Nordicsport-Arena 420 Mitglieder, darunter 16 Hotels als Kompetenzbetriebe. Im kommenden Winter soll erstmals die Marke von 500 Mitgliedern fallen. „Wenn der Winter mitspielt, ist das ein realistisches Ziel“, schätzt Küpper die Lage ein. Der Beitrag liegt bei 30 Euro pro Saison und damit deutlich unter dem Preis eines alpinen Tagestickets. Angedacht ist auch ist ein digitaler Mitgliedsausweis fürs Handy, hier sucht der Verein noch nach Lösungen.

Kostenlose Aktionstage für Mitglieder

Ein konkreter Vorteil der Mitgliedschaft: Im Winter 2026/27 sind zwei Aktionstage geplant, je einer für die klassische Technik und fürs Skating. Organisiert werden sie vom KreisSportBund des Hochsauerlandkreises und dem Westdeutschen Skiverband. Das Angebot richtet sich an Anfänger ebenso wie an Fortgeschrittene. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person, für Mitglieder der Nordicsport-Arena übernimmt der Verein die Gebühr gegen Vorlage des Mitgliedsausweises.

Die Termine werden je nach Schneelage kurzfristig bekannt gegeben, Interessierte können sich vorab in eine Liste aufnehmen lassen. Anmeldung bei Franziska Steinweg, f.steinweg@hochsauerlandsport.de. Eigene Ausrüstung ist erforderlich, Leihmaterial gibt es bei Skiverleihern in Winterberg und Umgebung.

Perspektiven für den Sommer

Eine weitere große Aufgabe reicht über den Winter hinaus: Die Loipenvereine sollen unabhängiger vom Naturschnee werden. Küpper erinnerte an eine eigene Versammlung, bei der bereits Möglichkeiten für Sommerangebote vorgestellt worden waren. Die Idee: Die Vereine entwickeln ganzjährige Sport-, Bewegungs- und Gesundheitsangebote – vom Skiroller über Trailrunning bis zu Nordic Walking und Fitnesskursen – und bieten sie gegen Teilnahmegebühr nicht nur Mitgliedern, sondern auch Gästen und Einheimischen an. Die Einnahmen fließen in die Vereinskassen und helfen so, auch den Loipenbetrieb im Winter zu finanzieren. Nutzen lassen sich dafür die vorhandene Infrastruktur, das sportliche Know-how der Vereine und die DSV Nordic Aktiv Zentren.

Damit die Angebote ihr Publikum finden, sollen Loipenvereine, Kurorte und Tourist-Informationen zusammenarbeiten, die Wintersport-Arena koordiniert und bündelt. „So könnten sich die Vereine für die Zukunft aufstellen, neue Einnahmen entstehen und das Ehrenamt entlastet werden“, betont Küpper und bot an, in Workshops gemeinsam mit den Vereinen konkrete Angebote zu erarbeiten. Als nächster Schritt wird abgefragt, welche Vereine daran Interesse haben.

Vorstand bestätigt, ein neues Gesicht

Bei den Vorstandswahlen wurden Stefan Küpper (Ski-Klub Wunderthausen) als Vorsitzender, Heinrich Berghoff (Skilanglaufzentrum Westfeld-Ohlenbach) als sein Stellvertreter und Peter Franz (Ski-Klub Oberhundem) als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt. Neuer Beisitzer ist Gerhard Silberg vom Verkehrsverein Winterberg. Er folgt auf Torben Firley, ebenfalls Verkehrsverein Winterberg. Laut Satzung gehört außerdem Michael Beckmann als Vorsitzender der Wintersport-Arena Sauerland dem Vorstand an.

Info: Loipen unterstützen

• Freiwilliges Loipenticket: 5 Euro pro Tag, erhältlich online, in vielen Verleihen und an Loipeneinstiegen

• Mitgliedschaft in der Nordicsport-Arena Sauerland: 30 Euro pro Saison, inklusive kostenloser Teilnahme an den Aktionstagen

• Web: www.nordicsport-arena.de