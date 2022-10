„ZAUBERHAFTES SAUERLAND“ IN ALL SEINEN FACETTEN

Die Region neu entdeckt

WOLL-Redakteurin Steffi Funke kommt aus Altenhundem und arbeitet hauptberuflich als Lehrerin. Regelmäßig ist sie für uns im Kreis Olpe unterwegs, um interessante Geschichten ausfindig zu machen, und auch auf ihrem Blog www.zauberhaftes-sauerland.com kennt sie nur ein Thema: Ihre Heimat.

Eine besondere Mission

Wenn mir vor fünf Jahren jemand erzählt hätte, dass ich mal eine Internetseite haben würde, die monatlich mehrere tausend Leserinnen und Leser besuchen, hätte ich ihn wahrscheinlich ausgelacht. Oder diese Aussage zumindest stirnrunzelnd zurückgewiesen. Denn zum einen waren da die technischen Hürden, zum anderen kostete es aber auch einiges an Überwindung, mit den eigenen Texten in die Öffentlichkeit zu gehen.

Doch dann kamen zwei Dinge zusammen: Durch andere Blogs, also sogenannte Online-Tagebücher, erfuhr ich von der Möglichkeit, Texte ohne großen Aufwand mit anderen zu teilen. Als ich dann berufsbedingt und schweren Herzens ins Münsterland zog, stellte ich – wie auch schon während des Studiums in Marburg – fest, dass die Menschen von außerhalb das Sauerland entweder nicht kannten oder nicht besonders mochten. Das konnte ich so nicht stehen lassen – plötzlich hatte ich eine Mission!

Also machte ich mich im Dezember 2017 an die Arbeit. Dank etwas externer Unterstützung und eines bedienungsfreundlichen Programms konnte ich die technischen Hürden schnell meistern und überlegte, wie ich meinen Blog strukturieren könnte. Das Oberthema, klar, das stand fest, doch ich wollte ja die ganze Vielfalt des Sauerlandes zeigen; also legte ich die Kategorien „Einzigartig“, „Schön“, „Lecker“, „Wohnlich“, „Natürlich“ und „Erfolgreich“ an. Nun fehlten nur noch die entsprechenden Kanäle in den sozialen Medien, und dann machte ich mich auch schon auf die Suche nach konkreten Themen; schließlich sollte „Zauberhaftes Sauerland“ ja nun auch mit Leben gefüllt werden!

Quelle: Malene Röttger

Quelle: Tine Schmidt

Unterwegs im Sauerland

Jede Woche ein neuer Blogpost – man könnte meinen, es wäre schwer, immer wieder neue Themen zu finden. Doch genau das Gegenteil ist der Fall: Von A wie Arnsberg bis Z wie Züschen gibt es so unglaublich viel zu sehen! Also machte ich mich auf den Weg, ging auf Eulen- und Eselwanderung, probierte kulinarische Highlights in den unterschiedlichsten Restaurants, schaute mir an, wie kleine Manufakturen arbeiten, und vieles, vieles mehr…

Obwohl das manchmal doch sehr aufwendig ist, besuche ich dir verschiedenen Orte und Menschen am liebsten selbst, mache mir einen persönlichen Eindruck und ein paar Fotos; nur so kann ich auch anderen authentisch davon berichten. Wichtig ist es, genau zuzuhören, denn manchmal konnte ich den Sauerländerinnen und Sauerländern so schon Informationen entlocken, die auf keiner Homepage zu finden sind. Unzählige tolle Menschen habe ich so schon kennengelernt, unzählige spannende Geschichten gehört!

Mit der Zeit wuchs dann auch die Reichweite, ich bekam mehr und mehr Feedback; besonders mit meinen über zehntausend Followern bei Instagram stehe ich in einem herzlichen Kontakt. Auch in unterschiedlichen TV-Formaten wie der „Lokalzeit Südwestfalen“ und „Hier und heute“ im WDR sowie „Hallo Deutschland“ im ZDF durfte ich „Zauberhaftes Sauerland“ schon vorstellen. Natürlich war das eine ziemlich aufregende Erfahrung, plötzlich vor einer Fernsehkamera zu stehen, doch wie gesagt: Ich habe eine Mission, und für die gebe ich einfach alles! So ist aus dem persönlichen Blog eine Plattform für all das Schöne aus unserer Region, aus dem Bloggen an sich eine Sucht geworden. Wann auch immer Wochenenden oder Ferien anstehen, bin ich irgendwo im Sauerland zu finden …

Quelle: Malene Röttger

Und nun, fast dreihundert Blogposts später, bin ich zumindest um eine wichtige Erfahrung reicher: Als ich damals anfing, dachte ich, ich würde im Sauerland schon alles kennen; nun weiß ich, es gibt jeden Tag etwas Neues zu entdecken! Daher werde ich weitermachen und allen zeigen, wie unglaublich vielfältig meine Heimat ist – sowohl auf meinem Blog, als auch im WOLL-Magazin, denn bei allen Vorteilen der digitalen Welt ist es auch wirklich schön, die eigenen Texte mal gedruckt in den Händen zu halten!