Zauberhaftes Familienprogramm in der Bücherei

Zauberclown Koepi bei „Sonntags in der Bibliothek“

Am Sonntag, den 06. Juli 2025 kommt der Zauberclown Koepi in die Stadtbücherei Warstein-Belecke. Um 11.30 Uhr können Kinder ab 4 Jahren mit ihren Eltern ein magisch-zirzensisches Familien-Showprogramm erleben, in dem gezaubert, jongliert und gelacht wird. Etwa 45 Minuten lang wird Koepi Kleine und Große mit einem bunten Potpourri an Ideen aus der Welt des Zirkus begeistern, wobei der die Kinder immer mit einbezieht.

Clown Koepi, alias Sascha Köpernik, kommt aus Gladbeck und arbeitet schon lange beim Zirkus Pompitz mit. „Zaubern, Clownerie und Jonglage sind schon immer meine Leidenschaft,“ sagt der studierte Sozialpädagoge. „Ich freue mich darauf, auch in Belecke Familien für die Welt der Magie zu faszinieren.“

„Schön, dass wir Koepi für eine Veranstaltung gewinnen konnten,“ meint Büchereileiterin Angelika Krüger. „Damit wir besser planen können, bitten wir um Anmeldung für diese Veranstaltung (in der Bücherei, telefonisch unter 02902/2302 oder per Mail an: stadtbuecherei@warstein.de.). Die Anmeldungen werden in ihrer Reihenfolge berücksichtigt. Da der Platz beengt ist, können maximal 60 Personen teilnehmen.“

Die Bücherei ist am Veranstaltungstag von 9.30 – 13.30 Uhr geöffnet – also schon früher als normalerweise und auch ein bisschen länger. Allerdings bittet das Büchereiteam darum, möglichst die Zeit außerhalb der Veranstaltung für die Ausleihe zu nutzen. Der Eintritt ist frei!

Die Veranstaltungsreihe „Sonntags in der Bibliothek“ wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. – Die weiteren Veranstaltungen – immer sonntags, immer um 11.30 Uhr in der Bücherei – im Überblick:

31.08.2025: Autorenlesung mit Bastian Struwe: Neues aus dem Sauerland

07.09.2025: Kasperletheater mit der Puppenbühne Valentino

28.09.2025: Autorenlesung mit Kathrin Heinrichs

26.10.2025: Autorenlesung mit Mechthild Borrmann