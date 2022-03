Zahlreiche Sauerland-Fußballspiele an diesem Wochenende abgesetzt

Auch an diesem Wochenende konnten viele der angesetzten Spiele der Sauerländer Top-Fußballmannschaften nicht stattfinden. In der Oberliga Westfalen verlor die SG Finnentrop/Bamenohl mit 2:0 gen SV Westfalia Rhynern. Einen klaren Sieg gab es für FSV Gerlingen mit 3.0 gegen FC Borussia Dröschede in der Westfalenliga, während der FC Iserlohn mit 1:2 bei BSV Schüren verlor.

In der Landesliga Gruppe 2 konnte der FC Arpe/Wormbach das Lokalderby gegen SV Brilon mit 3:0 gewinnen, während der SV Hüsten zuhause 2:3 gegen SV 04 Attendorn verlor. Der BSV Menden siegt mit 1:0 beim VfL Bad Berleburg und Rot-Weiß Hünsborn speilte gegen TSV Weißtal unentschieden 2:2.

Der SC Neheim Im Hinspiel war der SV Brilon noch der Derbysieger, dieses Mal jubelte der FC Arpe/Wormbach ausgelassen über einen 3:0-Erfolg gegen den Kreisrivalen. Während sich die Rot-Weißen vor Freude in den Armen lagen, erlebte der SV Hüsten 09 eine extrem bittere Heimniederlage gegen den SV 04 Attendorn, die die Grün-Weißen im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga Staffel 2 noch teuer zu stehen kommen kann.

Foto: Szene aus dem Landesligaderby des FC Arpe/Wormbach gegen SV Brilon.