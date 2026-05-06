Yakari Wochenende am 9. und 10. Mai im FORT FUN – Familien-Event im Sauerland 

Am 9. und 10. Mai 2026 lädt das FORT FUN Abenteuerland, der Freizeitpark bei Bestwig im Sauerland, große und kleine Abenteurer zum Yakari Wochenende ins Tal von Yakari ein. Hier erleben Besucher und Besucherinnen ab 12 Uhr hautnah die Welt des beliebten Sioux-Jungen und seines treuen Pferdes Kleiner Donner. Im Mittelpunkt stehen interaktive Mitmachaktionen, Naturerlebnisse und ausgewählte Attraktionen für die ganze Familie.

Yakari, bekannt aus den beliebten Comics von Derib und Job, der KiKA-Zeichentrickserie und seinem Kinoabenteuer von 2020, ist ein Junge mit einer besonderen Gabe: Er kann mit Tieren sprechen. Gemeinsam mit seinen Freunden erlebt er spannende Abenteuer in der freien Natur – und genau dieses Gefühl können die Gäste des Freizeitparks am Yakari Wochenende im “Tal von Yakari” auf über 10.000 Quadratmetern nachempfinden.

Fester Bestandteil dieses Themenbereichs sind Attraktionen wie die Schlauchboot-Wasserrutsche „Yakaris rutschige Wasserfälle“, die Pferdereitbahn „Kleiner Donners wilder Ritt“ sowie die aus 2025 neue Riesen-Schaukel „Großer Adlers freier Flug“ – ein familienfreundliches Flugerlebnis von Yakaris weisem Mentor, Großer Adler.

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Familien und Yakari Fans. Inspiriert von den Geschichten des Sioux-Jungen werden verschiedene Erlebnisstationen angeboten, die Geschick, Mut und gemeinsames Spielen fördern.

Zu den Programmpunkten gehört die Riesen-Schaukel „Großer Adlers freier Flug“. Abenteuerlustige haben hier die Möglichkeit, über den See zu schwingen und sich im Anschluss eine symbolische „Tapferkeitsfeder“ zu sichern.

Ein weiterer Bestandteil des Programms ist die Begegnung mit einem echten Greifvogel. Der Wüstenbussard „Jule“ kann aus nächster Nähe erlebt werden. Unter fachkundiger Anleitung ist auch das Halten des Tieres für Fotos möglich.

Sportlich wird es beim Bogenschießen. Kleine und große Gäste können ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen und sich an der Disziplin orientieren, die an die Fähigkeiten der Yakari-Figur „Kleiner Dachs“ angelehnt ist.

Ergänzt wird das Angebot durch das Geschicklichkeitsspiel Cornhole. Hier treten Besucher in lockerer Atmosphäre gegeneinander an und fördern spielerisch Koordination und Teamgeist.

Das Yakari Wochenende ist im regulären Eintrittspreis des FORT FUN Abenteuerlandes enthalten und gilt auch für alle gültigen Jahreskarten. Mit dem Promo Code FORTFUN15 erhält man aktuell außerdem noch weitere 15% Rabatt auf die bereits rabattierten, datierten Onlinetickets (Gruppen- und Kooperationstickets ausgeschlossen).

Weitere Informationen zum Event und zum Parkbesuch sind online unter FORTFUN.de/events verfügbar.

Über das FORT FUN Abenteuerland:

Seit nunmehr 54 Jahren gibt es das FORT FUN Abenteuerland. Anziehungspunkt für die Gäste sind nicht nur die außergewöhnlichen Fahrgeschäfte, die laufend nach höchsten Sicherheitsstandards geprüft werden. Auch die Lage in den Bergen, mitten im Herzen des Sauerlands, mit seiner waldreichen Umgebung macht FORT FUN zu etwas Besonderem. Rund 200 Mitarbeiter*innen sind in dem Park beschäftigt und sorgen sich um das Wohlergehen der Gäste.

Das FORT FUN Abenteuerland ist ein Unternehmen der Looping Gruppe, einem führenden Betreiber von Vergnügungsparks in Europa. Es ist die Adresse für Freizeitspaß im Sauerland.