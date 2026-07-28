XXL Fernglas thront als Ruheplatz mit wunderschöner Aussicht über Eslohe

Hoch über Eslohe, am beliebten Esselsteig oberhalb des Friedhofs an der Straße „Zum Scharfenstein“ ist ein ganz besonderer Ort entstanden: das begehbare Fernglas. Die ungewöhnliche Schutzhütte verbindet moderne, kreative Architektur mit echter Sauerländer Heimatverbundenheit und hat sich so schnell zu einem neuen Wahrzeichen des Ortes entwickelt. Erreichbar ist der Aussichtspunkt nur zu Fuß zum Beispiel vom DampfLandLeute-Museum oder vom Friedhof aus. Wer nicht gut zu Fuß ist, parkt am besten an der Rochuskapelle und läuft von dort aus einen kurzen, recht ebenen Feldweg zum Fernglas.

Dankesstein am XXL Fernglas

Oben angekommen, öffnet sich ein beeindruckender Blick über Eslohe, die umliegenden Wälder und die sanften Hügel des Sauerlands. Im Inneren laden Sitzmöglichkeiten zum gemütlichen Verweilen ein. Aufgekommen ist die Idee, eine neue, wettergeschützte „Frühstücksbank“ zu errichten bei einem Meilerfrühstück im Jahr 2022 während der Meilertage. Diesen Wunsch nahm der Heimat- und Förderverein auf, beantragte eine Förderung beim Leader-Regionalmanagement „4 mitten im Sauerland“ und die Umsetzung erfolgte prompt. Pläne entwickelte der Esloher Architekt Ralf Schmidt. Mit ins Rad gegriffen haben tatkräftig viele Vereine, Unternehmen und Bürger aus der Region. Genau dieses Gemeinschaftsgefühl macht das Fernglas zu mehr als nur einem Aussichtspunkt: Es ist ein Ort, der Natur, Begegnung und Heimat verbindet – man könnte auch sagen: ein Ort mit Herz, denn je nach Blickwinkel könnte man das Fernglas auch als solches wahrnehmen.



Genaue Koordinaten und weitere Infos: QR-Code https://regio.outdooractive.com/oar-schmallenberg/de/punkt/aussichtspunkt/begehbares-fernglas-eslohe/808530509/

(niederländische Version)

Gigantische verrekijker

hoog boven Eslohe

Boven het kerkhof aan de „Am Scharfenstein“ in Eslohe is een gigantische verrekijker gebouwd. Dit moderne ontwerp van de Esloher architect Ralf Schmidt combineert op deze bijzondere plek twee elementen. Enerzijds kan de wandelaar er een rustpauze nemen of schuilen voor slecht weer. En ook kan hij of zij er genieten van een indrukwekkend uitzicht over Eslohe en een deel van het Sauerland (TB).