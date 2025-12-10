Würfeln und Entdecken – Spiel für Fans des Schmallenberger Sauerlands



Neues Brettspiel lädt Gäste und Einheimische ein, die Region zu erkunden

Einmal quer durchs Schmallenberger Sauerland und die Ferienregion Eslohe – mit Würfelglück und einer Portion Heimatwissen. Wer hier über den Rothaarsteig wandert, den Floigenkasper trifft oder durch den Fledermaustunnel radelt – sitzt am Spieltisch. „Würfeln & Entdecken“ heißt das neue Brettspiel, das bekannte Orte in spannende Spielzüge verwandelt. Pünktlich vor Weihnachten ist es erhältlich unter anderem in den Tourist-Informationen der Region.

Spielerisch durch Schmallenberg und Eslohe

Was haben der Kyrillpfad, die Riesenbank in Reiste, die Modellbahn am Rothaarsteig und das SauerlandBad in Bad Fredeburg gemeinsam? Sie alle spielen eine Rolle auf dem neuen Spielbrett des Schmallenberger Sauerlands. Wer Glück hat, darf auf dem SauerlandRadring eine Extrarunde drehen oder mit dem Skilift rauf zur Hunau fahren. Wer Pech hat, setzt aus – oder muss fünf Tiere vom Familienerlebnisweg benennen, um weiterzukommen. Über 40 Stationen laden dazu ein, die Region mit Aufgaben, Fragen und kleinen Wendungen neu zu entdecken. Entwickelt wurde das Spiel vom Schmallenberger Sauerland Tourismus gemeinsam mit dem Standpunkt Verlag – mit Blick fürs Detail und Gespür für das, was die Region besonders macht.

Ein Spaß für Familien und Freude

Ob in der Ferienwohnung, am Familientisch oder bei einem geselligen Abend mit Freunden: „Würfeln & Entdecken“ richtet sich an alle, die das Schmallenberger Sauerland und die Ferienregion Eslohe spielerisch entdecken – oder neu erleben – wollen. Die einfachen Regeln machen den Einstieg leicht, auch für Kinder. Aufgaben, Fragen und kleine Überraschungen sorgen für Gesprächsstoff. Und als Weihnachtsgeschenk verspricht das Spiel unterhaltsame Stunden unterm Tannenbaum.

Zwei Welten – viele Möglichkeiten

„Würfeln & Entdecken“ besteht aus zwei Spielwelten: Die „Aktivtour“ nimmt Wanderwege, Radrouten und typische Freizeitmöglichkeiten in den Blick. Die zweite Seite stellt Ausflugsziele der Region in den Mittelpunkt – von der Freizeitwelt Sauerland bis zum Spielplatz im Esloher Kurpark. Im DampfLandLeute-Museum bestimmt der aktive Spieler, wer vier Felder zurückgehen muss. Wer das Fernglas-Feld erreicht, genießt den Ausblick – bleibt aber stehen. Und wer sich beim Wegezeichnen nützlich macht, wird mit einem weiteren Wurf belohnt.

Heimatwissen und etwas Glück sind entscheidend

Wer gewinnt, bestimmt nicht allein das Würfelglück, sondern auch eine gute Portion Wissen. Das zeigen Fragen wie: „Welche Orte oder Dinge kannst du bei einem Rundflug über das Schmallenberger Sauerland entdecken?“ Aufgaben und kleine Überraschungen halten die Partie in Bewegung. Kleine Herausforderungen machen jeden Spielzug zu einer neuen Entscheidung.

Ab sofort erhältlich

Rund 40 Stationen und Themen aus Schmallenberg und Eslohe sind im Spiel verarbeitet und geben so einen guten Überblick über die Freizeitmöglichkeiten der Region. Im beiliegenden Regelheft gibt es zusätzlich weitere Informationen zu den Ausflugszielen für den nächsten Familienausflug. Die Gestaltung des Spiels greift die Optik der bekannten Familienkarte auf. Die Spieldauer beträgt rund 10 bis 20 Minuten, mitspielen können zwei bis acht Personen.

Das Spiel ist ab sofort zum Verkaufspreis von 9,95 Euro in den Tourist-Informationen in Schmallenberg, Bad Fredeburg und Eslohe erhältlich. Zusätzlich kann es über den Online-Shop des Schmallenberger Sauerland Tourismus unter www.schmallenberger-sauerland.de/besonderes/shop bestellt werden..

Ebenfalls neu verfügbar ist das kindgerecht gestaltete Buch „Was-ist-was: Das Sauerland“, das die Region modern, anschaulich und lebendig erklärt. Auch das Schmallenberger Sauerland und die Ferienregion Eslohe sind darin vertreten. Das Buch kostet 5,95 Euro und ist ebenfalls in den Tourist-Informationen Schmallenberg und Eslohe und über den Online-Shop erhältlich.

Einzelhändler und Gastronomen können Spiel und Buch beim Schmallenberger Sauerland Tourismus zum Händler-EK beziehen.