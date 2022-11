WortReich beim Deutschen Buchhandlungspreis 2022 ausgezeichnet

Die Preisverleihung für den Deutschen Buchhandlungspreis 2022 fand am 30. Oktober im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses statt. In der Pressemitteilung der Bundesregierung hierzu hieß es: Buchhandlungen sind ein elementar wichtiger Teil unserer Kulturlandschaft. Denn Bücher sind ein Rückgrat unserer demokratischen Kultur, und der stationäre Buchhandel ermöglicht- gerade auch im ländlichen Raum – den Zugang und die Begegnung mit Literatur in all ihren vielfältigen Formen. Die Buchhandlungen haben schwierige Jahre hinter sich, nicht zuletzt die Pandemie war für viele von ihnen eine existenzielle Bedrohung. Aber sie haben sie – mit neuen Vertriebswegen, SocialMedia-Aktivitäten und vielfältigen digitalen Veranstaltungen – also mit viel Mut und Phantasie bewältigt.

Der mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 850.000 Euro dotierte Preis wird in drei Kategorien an Buchhandlungen verliehen, deren Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren unter einer Million Euro lag. Die Gewinner erhalten ein Gütesiegel, verbunden mit Prämien in Höhe von jeweils 7.000 Euro, 15.000 Euro oder 25.000 Euro. Zudem werden zehn Buchhandlungen, deren durchschnittlicher Jahresumsatz über einer Million Euro lag, mit einem undotierten Gütesiegel ausgezeichnet. Die Preisträger wurden von einer unabhängigen Fachjury unter dem Vorsitz von Knut Cordsen (Moderator, Literaturkritiker) aus 435 Bewerbungen ausgewählt. Weitere Jurymitglieder waren Jim Baker (Querverlag), Monika Bilstein (Peter Hammer Verlang), Christian Geschke (Verlagsvertreter), Britta Jürgs (AvivA Verlag), Shelly Kupferberg (Journalistin, Moderatorin, Autorin) und Manuela Reichart (Autorin, Literaturkritikerin). Partner des von der Kulturstaatsministerin vergebenen Deutschen Buchhandlungspreises sind die Kurt-Wolff-Stiftung und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels

Unter den 100 ausgezeichneten Buchhandlungen in der Kategorie „hervorragende Buchhandlungen“ wurde aus dem Sauerland auch die Buchhhandlung WortReich – Lesen und mehr in Meschede, mit weiteren Standorten in Arnsberg, Schmallenberg und Winterberg ausgezeichnet.